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В Україні з'явився новий Lexus GX 550: подробиці (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні з'явився новий Lexus GX 550: подробиці (фото)
Lexus GX 550 почали продавати в Україні
фото: Topcars UA

Новий Lexus GX 550 змінився зовні та став сучаснішим всередині, а лінійку моделі поповнила позашляхова версія

На український ринок вийшов новий Lexus GX третього покоління. Рамний позашляховик офіційно презентували у Карпатах і одне з перших ввезених авто вже помітили у Києві біля столичного автосалону японського бренду. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Позашляховик підріс у розмірах
Позашляховик підріс у розмірах
фото: Topcars UA

Позашляховик Lexus GX 550 збудований на новій рамній платформі GA-F: він підріс до 5 м у довжину та став просторішим. Авто вирізняється абсолютно новим рубаним дизайном та має широку решітку радіатора і продовгуваті фари.

У салоні Lexus GX 550 встановили цифрову панель приладів та 14-дюймовий тачскрін. До того ж, покращено якість внутрішнього оздоблення.

Дизайн авто став більш кутастим
Дизайн авто став більш кутастим
фото: Topcars UA

Великі зміни відбулися і під капотом – замість атмосферного V8 встановлено новий 3,5-літровий V6 твін-турбо. Він потужніший (354 к. с.), а його крутний момент виріс майже на 50% – до 650 Н∙м.

На передній панелі встановлено два дисплеї
На передній панелі встановлено два дисплеї
фото: Lexus

З новим 10-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Новий Lexus GX 550 здатен буксирувати 3,5-тонний причіп. Звісно ж, збережено повний привід зі знижувальною передачею.

На офіційному сайті Lexus вже опубліковані комплектації моделі. Базовим є новий варіант підвищеної прохідності Overtrail (від 4 142 469 гривень) із 18-дюймовими позашляховими шинами, пластиковими накладками, додатковим захистом днища, блокуванням заднього диференціала та системою кінетичної стабілізації підвіски (E-KDSS).

Салон позашляховика став просторішим
Салон позашляховика став просторішим
фото: Lexus

До того ж, новий Lexus GX 550 Overtrail оснащений двозонний клімат-контролем, електропакетом, паркувальним автопілотом, навігацією, камерами кругового огляду, аудіосистемою з 10 динаміками, адаптивним круїз-контролем, набором систем безпеки, підігрівом усіх крісел і керма, вентиляцією передніх сидінь.

Lexus GX 550 оснастили 354-сильним V6 твін-турбо
Lexus GX 550 оснастили 354-сильним V6 твін-турбо
фото: Lexus

Lexus GX 550 Luxury+ (від 4 323 309 гривень) додає 22-дюймові диски, оздоблення салону дорогою шкірою, люк, проєкцію на лобове скло, електропривід підніжок та акустику Mark Levinson із 21 динаміками.

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Джерело
Теги: Lexus авторинок автомобіль

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