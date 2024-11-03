Повноцінну прем'єру очікують цього місяця у Гуанчжоу

Компанія Toyota готує новий електричний кросовер під назвою bZ3X для ринку Китаю, розроблений разом з GAC.Про це пише Autohome.

На пекінському автосалоні в квітні Toyota показала два електричні концепти – bZ3C і bZ3X. Зображення останнього у серійному варіанті з'явилися у базі Мінпромторгу Китаю.

Судячи з опублікованих фото, новинка майже не відрізняється від весняного шоу-кара. Повноцінну прем'єру очікують цього місяця у Гуанчжоу. Зовні bZ3X повністю повторює концепт. Єдина видима відмінність – оформлення 19-дюймових колісних дисків. Завдяки сертифікаційним документам стали відомі габарити кросовера: завдовжки він сягає 4,6 метра при колісній базі 2,77 метра.

Салону на зображеннях немає, але ймовірно, що він також буде скопійований з нього у шоу-кара. Також концепт оснастили панорамним дахом та автопілотом другого рівня. Він працює на процесорі Nvidia і отримує дані з 29 датчиків, у тому числі лідара.

Мотор у електричного кросовера один – він встановлений на передній осі і видає 204 к.с. Зазначається, що кросовер масою 1760 кг здатний розігнатися до 160 км/год. Яким буде запас ходу, наразі невідомо. Повні характеристики мають розкрити під час прем'єри на автосалоні в Гуанчжоу. Стартова ціна, за прогнозами китайських ЗМІ, буде меншою за 28 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у лінійці Toyota з’явиться недорогий компактний електрокросовер. Розробляють його спільно із Suzuki.