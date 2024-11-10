Авто з якими коробками передач частіше продають в Україні

Аналітики визначили частку МКП та АКП серед автомобілів, які виставлені на продаж на інтернет-сайтах України

Чимало водіїв, коли йдеться про вибір варіанту коробки передач для автомобіля, досі дотримуються думки, що «механіка» надійна, а «автомат» – ні. Окрім того, на «мішалці» відчуття від керування машиною «справжні», а не те що з цими АКП. Про це пишуть аналітики Інституту досліджень авторинку.

Якщо авто довго стояло, акумулятор міг розрядитись. Але це не означає, що його обов'язково потрібно замінити. За допомогою зарядного пристрою Bosch можна відновити працездатність автомобільного та багатьох інших АКБ. Наприклад тих, які використовуються не за призначенням, для освітлення своїх осель під час блекаутів.

Частки різних типів КПП залежно від віку легковика, український вторинний авторинок фото: ІДА

В принципі, коментувати очевидне – зайва робота. Отой руденький колір, якого стає все більше й більше з наближенням до 2024 року, однозначно показує на те, що на ринку переважають автоматичні коробки передач. Тобто, чим новіша машина, тим більша ймовірність, що вона буде оснащена «автоматом».

Кілька слів щодо сірих секторів, позначених як «інші», і чому їх стає більше зі зниженням віку авто. Сюди частково потрапили варіанти з альтернативними або комбінованими трансмісіями (переважно авто з гібридними силовими установками) та електромобілі, у яких коробки передач як такої переважно немає.

Тож врешті отримуємо відповідь на питання, чи є стереотипом думка щодо «непридатності» автоматичних трансмісій та невмирущості «механіки».

Нагадаємо, що у жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.