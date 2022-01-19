Європа підрахувала продажі нових автомобілів. Результати падіння вражаючі

Минулого року Volkswagen втратив майже третину продажів в Європі

Європейська асоціація виробників автомобілів стверджує, що 2021 був найгіршим за кілька останніх десятиріч

Продажі нових автомобілів у Європі падають останні півроку. Рекордним за темпами падіння став грудень, коли продажі впали майже на 33%. За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), 2021 був найгіршим для автомобільної промисловості за кілька останніх десятиріч.

Всього за рік в Європі, включно з Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Велику Британію, було продано 11,8 млн нових авто. Для порівняння: у 2019-му – до пандемії коронавірусу – європейці купили 15,8 млн машин.

Найбільше у грудні 2021-го продажі впали в:

Італії – на 27,5%;

Німеччині – на 26,9%;

Іспанії – на 18,7%;

Франції – на 15,1%.

Згідно з даними, зібраними у листопаді минулого року, Німеччина виробила на 40% менше автомобілів, ніж у 2015 році. А у 2020 році спад виробництва легкових автомобілів у Європі склав 23,3%.

Попри те, що 2021-й мав стати роком відновлення, брак напівпровідників та іншої сировини, а також поява штаму Omicron, знову уповільнили виробництво.

Volkswagen Group у грудні минулого року продала на 30,5% менше автомобілів. Продажі BMW впали на 22,2%. Daimler скоротив продажі на 16%.

Ці дані Bloomberg пояснює сильними обмеженнями, які довелося запровадити у Німеччині із приходом штаму Omicron. Дані показують, що в останньому кварталі року найбільша економіка Європи скоротилася на 1%, що, безсумнівно, вплинуло на автомобільний сектор, один із найважливіших у країні.