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    Європа підрахувала продажі нових автомобілів. Результати падіння вражаючі

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    Минулого року Volkswagen втратив майже третину продажів в Європі - Європа підрахувала продажі нових автомобілів. Результати падіння вражаючі
    Минулого року Volkswagen втратив майже третину продажів в Європі
    фото з відкритих джерел

    Європейська асоціація виробників автомобілів стверджує, що 2021 був найгіршим за кілька останніх десятиріч

    Продажі нових автомобілів у Європі падають останні півроку. Рекордним за темпами падіння став грудень, коли продажі впали майже на 33%. За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), 2021 був найгіршим для автомобільної промисловості за кілька останніх десятиріч.

    Всього за рік в Європі, включно з Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Велику Британію, було продано 11,8 млн нових авто. Для порівняння: у 2019-му – до пандемії коронавірусу – європейці купили 15,8 млн машин.

    Найбільше у грудні 2021-го продажі впали в:

    • Італії – на 27,5%;
    • Німеччині – на 26,9%;
    • Іспанії – на 18,7%;
    • Франції – на 15,1%.

    Згідно з даними, зібраними у листопаді минулого року, Німеччина виробила на 40% менше автомобілів, ніж у 2015 році. А у 2020 році спад виробництва легкових автомобілів у Європі склав 23,3%.

    Попри те, що 2021-й мав стати роком відновлення, брак напівпровідників та іншої сировини, а також поява штаму Omicron, знову уповільнили виробництво.

    Volkswagen Group у грудні минулого року продала на 30,5% менше автомобілів. Продажі BMW впали на 22,2%. Daimler скоротив продажі на 16%.

    Ці дані Bloomberg пояснює сильними обмеженнями, які довелося запровадити у Німеччині із приходом штаму Omicron. Дані показують, що в останньому кварталі року найбільша економіка Європи скоротилася на 1%, що, безсумнівно, вплинуло на автомобільний сектор, один із найважливіших у країні.

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    Теги: Volkswagen BMW авторинок Daimler
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    Європа підрахувала продажі нових автомобілів. Результати падіння вражаючі