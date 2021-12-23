Японці показали гібрид автобуса та поїзда (фото, відео)

Японська компанія розробила поїзд, який вміє перетворюватися на поїзд

Автобус DMV японської компанії Asa Seaside Railways здатний перетворюватися на поїзд, пише видання «РБК-Україна».

DMV розшифровується як Dual-mode vehicles, тобто «транспортний засіб з двома режимами». Він може трансформуватися з автобуса в поїзд-локомотив всього за 15 секунд завдяки сталевим залізничним колесам, які можна опустити на рейки одним натисканням кнопки.

При поверненні на асфальтову дорогу, проводиться зворотна операція: сталеві колеса прибираються і за справу приймаються колеса, взуті в шини.

DMV здатний перевозити 23 людини. По рейках він може рухатися зі швидкістю до 60 км/год, але по дорозі їде швидше.

Інноваційний дворежимний автобус повинен почати роботу в день Різдва по маршруту, який зв'яже префектури Токусіма і Кочі на Сікоку, одному з чотирьох основних островів Японії.

Місцева влада розраховує, що новий вид транспорту сприятиме розвитку туризму, оскільки маршрут проходить повз гарячі джерела і прибережні пейзажі, де передбачені зупинки.

Зараз виробник має три автобуси DMV.