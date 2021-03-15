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    Kia показала, як виглядатимуть її автомобілі у майбутньому

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    Kia EV6 - Kia показала, як виглядатимуть її автомобілі у майбутньому
    Kia EV6

    Компанія відмовиться від фірмового «носа тигра» та зробить дизайн автомобілів більш молодіжним

    Kia кардинально змінить дизайн своїх автомобілів. Більше ніякої решітки радіатора у формі «носа тигра». Майбутні моделі будуть виглядати як EV6 – зразковий концепт електричного кросовера.

    Новинку побудували на одній платформі з іншим футуристичним електромобілем – Hyundai Ioniq 5. Одна з фішок EV6 – незвичні пропорції. У електрокара велика колісна база і низька лінія капота. Передній звис виглядає дуже коротким. А корму наче підняли до гори.

    Салон оформлено з претензією на преміум. На передній панелі встановлено вигнутий екран, ліва половина якого відведена під цифрову панель приладів, а права - під управління мультимедійною системою.

    Нижче розташована панель сенсорних кнопок клімат-контролю.

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    Kia EV6
    Kia EV6
    Kia EV6
    Kia EV6
    Kia EV6
    Kia EV6

    В цілому інтер'єр оформлений в лаконічному стилі, але з контрастними жовтими акцентами. Не обійшлося і без екоматеріалов - оббивка сидінь виготовлена з переробленого пластику.

    Технічні подробиці до прем’єри тримають в секреті. Перший дебют заплановано на кінець березня. Очікується, що електрокар отримає задній або повний привід, електричні установки потужністю від 170 до 306 кінських сил і кілька варіантів батарей ємністю 58 або 72,6 кіловат-години. На одному заряді електрокар буде проїжджати до 480 кілометрів.

    А ось як виглядає топ-10 найкращих вживаних електромобілів, ви дізнаєтеся із добірки «Главком.Техно» за цим посиланням.

    Теги: Електромобілі
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