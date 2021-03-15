Kia показала, як виглядатимуть її автомобілі у майбутньому

Компанія відмовиться від фірмового «носа тигра» та зробить дизайн автомобілів більш молодіжним

Kia кардинально змінить дизайн своїх автомобілів. Більше ніякої решітки радіатора у формі «носа тигра». Майбутні моделі будуть виглядати як EV6 – зразковий концепт електричного кросовера.

Новинку побудували на одній платформі з іншим футуристичним електромобілем – Hyundai Ioniq 5. Одна з фішок EV6 – незвичні пропорції. У електрокара велика колісна база і низька лінія капота. Передній звис виглядає дуже коротким. А корму наче підняли до гори.

Салон оформлено з претензією на преміум. На передній панелі встановлено вигнутий екран, ліва половина якого відведена під цифрову панель приладів, а права - під управління мультимедійною системою.

Нижче розташована панель сенсорних кнопок клімат-контролю.

В цілому інтер'єр оформлений в лаконічному стилі, але з контрастними жовтими акцентами. Не обійшлося і без екоматеріалов - оббивка сидінь виготовлена з переробленого пластику.

Технічні подробиці до прем’єри тримають в секреті. Перший дебют заплановано на кінець березня. Очікується, що електрокар отримає задній або повний привід, електричні установки потужністю від 170 до 306 кінських сил і кілька варіантів батарей ємністю 58 або 72,6 кіловат-години. На одному заряді електрокар буде проїжджати до 480 кілометрів.

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