Китайці анонсували електромобіль з рекордним запасом ходу

Електричний Zhiji L7 зможе проїжджати на одному заряді до тисячі кілометрів

Китайці показали новий електромобіль, який називається Zhiji L7. Його розробкою займається Zhiji Auto – спільне підприємство SAIC, Zhangjiang Hi-Tech і Alibaba Group.

Zhiji L7 стане першим в світі автомобілем, який отримає бездротову зарядку потужністю 11 кВт. За твердженням творців, вона має ефективність в 91%. Виробник обіцяє 80 кілометрів пробігу після години бездротової зарядки.

Максимальна дальність ходу складатиме до тисячі кілометрів. Це рекордний показник для сучасних електромобілів. Наприклад, новий електромобіль від Mercedes – EQS – зможе проїжджати без зарядки близько 770 кілометрів.

Zhiji L7

Щоправда, невідомо, за якої методологією китайці розраховували автономність електромобіля. Тож розповідати про сенсацію поки що зарано.

У рух Zhiji L7 призводить двигун потужність 540 кінських сил здатний розвивати максимальний крутний момент 700 Нм. До 100 кілометрів на годину автомобіль розганяється приблизно за 4 секунди.

Електрокар оснащено відразу 12 камерами, 5 радарами міліметрового діапазону, 12 ультразвуковими радарами і лидаром.

Zhiji L7

В салоні – гігантський 39-дюймовий 4К-екран на всю передню панель.