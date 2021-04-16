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    Китайці показали власний автопілот, який не поступається Tesla

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    Електромобіль, оснащений автопілотом Huawei - Китайці показали власний автопілот, який не поступається Tesla

    Електромобіль, оснащений автопілотом Huawei

    Скріншот з відео

    Китайська Huawei розробила власний автопілот для автомобілів

    Китайський блогер опублікував відео роботи автопілота Huawei. Вочевидь, цим автопілотом буде оснащено майбутній електромобіль компанії. Також невиключно, що систему безпілотного управління автомобілем будуть продавати і іншим автовиробникам.

    «Це демонстрація безпілотного водіння в електромобілі Arcfox Polar Fox Alpha S, який оснащений інтелектуальною системою водіння Huawei. Можна бачити, що автопілот Alpha S перебуває у високому ступені готовності, працює відмінно навіть на складних ділянках дороги», – додав блогер.

    Нагадаємо, як повідомляв «Главком.Техно», Huawei збирається виробляти електромобілі. Китайці планують інвестувати мільярд доларів в дослідження технологій автопілота і батарей для електрокарів.

    Зараз Huawei веде переговори з трьома китайськими виробниками. У партнерстві з одним з них компанія запустить виробництво свого автомобіля.

    Теги: Електромобілі Huawei
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