Китайці показали власний автопілот, який не поступається Tesla

Китайська Huawei розробила власний автопілот для автомобілів

Китайський блогер опублікував відео роботи автопілота Huawei. Вочевидь, цим автопілотом буде оснащено майбутній електромобіль компанії. Також невиключно, що систему безпілотного управління автомобілем будуть продавати і іншим автовиробникам.

«Це демонстрація безпілотного водіння в електромобілі Arcfox Polar Fox Alpha S, який оснащений інтелектуальною системою водіння Huawei. Можна бачити, що автопілот Alpha S перебуває у високому ступені готовності, працює відмінно навіть на складних ділянках дороги», – додав блогер.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком.Техно», Huawei збирається виробляти електромобілі. Китайці планують інвестувати мільярд доларів в дослідження технологій автопілота і батарей для електрокарів.

Зараз Huawei веде переговори з трьома китайськими виробниками. У партнерстві з одним з них компанія запустить виробництво свого автомобіля.