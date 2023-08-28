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Як виїхати за кордон на своєму чи чужому авто: роз'яснення МВС

glavcom.ua
Як виїхати за кордон на своєму чи чужому авто: роз'яснення МВС
Водіїв попередили, що потрібно мати при собі при перетині державного кордону
фото: RBC

Водіїв попередили, без яких документів на кордоні можуть виникнути проблеми

Під час війни потік транспорту на кордоні України суттєво зменшився, але багато автомобілів все ж щодня виїжджають за межі нашої країни. Щоб безпроблемно пройти огляд, знадобиться наявність певних документів, про що розповів Головний сервісний центр МВС.

Водіїв попередили, що при перетині державного кордону потрібно мати при собі:

  • водійське посвідчення;
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ, оформлене на ім'я водія чи пасажира;
  • розпізнавальний знак України на авто (UA) (розміщення не обов'язкове за наявності позначення UA на номерному знаку);
  • дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта".

У Головному сервісному центрі МВС додали, що на авто має бути державний номерний знак із латинськими літерами (індивідуальний номерний знак діє лише на території України).

Ті водії, які не є власниками ТЗ, мають надати свідоцтво про реєстрацію авто для виїзду за кордон. Його можна отримати в сервісних центрах МВС на підставі заяви власника транспортного засобу або на підставі довіреності, договору оренди.

Раніше ми розповідали, що влада Литви має намір закрити ще два пункти пропуску із шести КПП на кордоні із Білоруссю. Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що закриття ще двох пунктів пропуску спрямоване на те, аби перенаправити пропускну спроможність і зменшити масштаби контрабанди через кордон. Вона також зауважила, що кордони Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту або прориву нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, з 1 вересня, якщо у пасажирському транспортному засобі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетину кордону стане неможливим. Наголошується, що до цього часу необхідно оновити дані щодо класу екологічності в тих пасажирських транспортних засобах, у відомостях яких не вказано клас екологічності або вказано клас екологічності ЄВРО-1.

Теги: МВС документи водій кордон

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