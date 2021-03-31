  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Корейці готують електромобіль з безкоштовною підзарядкою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Genesis eG80 - Корейці готують електромобіль з безкоштовною підзарядкою
    Genesis eG80

    Корейська Genesis випустить електрокар, який буде заряджатися, у тому числі, від сонця

    У корейців з’явиться електромобіль, який дозволить отримувати енергію безкоштовно. Новинка зможе заряджатися від сонця. Над проектом працює Genesis – корейська компанія, яка спеціалізується на виробництві преміальних автомобілів та входить до складу Hyundai.

    В мережі вже навіть з’явилися перші фотографії майбутнього електромобіля, який отримає назву Genesis eG80. На знімках видно, що на даху седану вбудовані сонячні панелі. Імовірно, з їх допомогою електромобіль зможе заряджати акумуляторну батарею під час руху.

    Genesis eG80
    Genesis eG80

    Очікується, що в рух eG80 буде приводити два електромотори.

    На одному заряді акумулятора електрокар зможе проїжджати близько 500 кілометрів. Крім того, батарейний Genesis оснастять автопілотом.

    Очікується, що в серію електричний седан запустять в найближчі два роки.

    Нещодавно цікаву електричну новинку також показав Mercedes. Компанія оприлюднила знімки салону свого найдорожчого електромобіля – EQS. Електромобіль отримав величезний дисплей, який займає майже всю передню панель.

    Детальніше про новинку – за цим посиланням.

    Не менш цікавий електрокар днями показала і Kia. Електричний EV6 зможе проїжджати на одному заряді більше 500 кілометрів. А зарядити батарею до 80% можна буде менш, ніж за 20 хвилин.

    Все подробиці про Kia EV6 – за посиланням.

    Теги: Mercedes Hyundai Genesis
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies