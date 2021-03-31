Корейці готують електромобіль з безкоштовною підзарядкою

Корейська Genesis випустить електрокар, який буде заряджатися, у тому числі, від сонця

У корейців з’явиться електромобіль, який дозволить отримувати енергію безкоштовно. Новинка зможе заряджатися від сонця. Над проектом працює Genesis – корейська компанія, яка спеціалізується на виробництві преміальних автомобілів та входить до складу Hyundai.

В мережі вже навіть з’явилися перші фотографії майбутнього електромобіля, який отримає назву Genesis eG80. На знімках видно, що на даху седану вбудовані сонячні панелі. Імовірно, з їх допомогою електромобіль зможе заряджати акумуляторну батарею під час руху.

Genesis eG80

Очікується, що в рух eG80 буде приводити два електромотори.

На одному заряді акумулятора електрокар зможе проїжджати близько 500 кілометрів. Крім того, батарейний Genesis оснастять автопілотом.

Очікується, що в серію електричний седан запустять в найближчі два роки.

Нещодавно цікаву електричну новинку також показав Mercedes. Компанія оприлюднила знімки салону свого найдорожчого електромобіля – EQS. Електромобіль отримав величезний дисплей, який займає майже всю передню панель.

Детальніше про новинку – за цим посиланням.

Не менш цікавий електрокар днями показала і Kia. Електричний EV6 зможе проїжджати на одному заряді більше 500 кілометрів. А зарядити батарею до 80% можна буде менш, ніж за 20 хвилин.

Все подробиці про Kia EV6 – за посиланням.