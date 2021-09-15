Кросовер Tesla пройшов «лосиний» тест (відео)

Електричний кросовер Tesla Model Y впорався з різкими перестроюваннями на швидкості 83 кілометри в годину

Tesla Model Y пройшов, так званий, «лосиний» тест – це випробування маневреності автомобіля. Експерти з іспанського видання km77.com відзначили, що електрокар відмінно виконав різкі перестроювання на швидкості 83 кілометри в годину, обійшовши більшість сучасних кросоверів.

Випробування Model Y почали зі швидкості 73 кілометри в годину. Електрокар без проблем впорався з поставленим завданням, проїхавши трасу без єдиної помарки.

Фахівці відзначили прекрасну керованість кросовера, а також ідеальну роботу системи стабілізації і підвіски. На їхню думку, правильні настройки електрокара дозволять легко справлятися з найскладнішими дорожніми ситуаціями.