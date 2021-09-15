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    Кросовер Tesla пройшов «лосиний» тест (відео)

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    Електричний кросовер Tesla Model Y - Кросовер Tesla пройшов «лосиний» тест (відео)
    Електричний кросовер Tesla Model Y

    Електричний кросовер Tesla Model Y впорався з різкими перестроюваннями на швидкості 83 кілометри в годину

    Tesla Model Y пройшов, так званий, «лосиний» тест – це випробування маневреності автомобіля. Експерти з іспанського видання km77.com відзначили, що електрокар відмінно виконав різкі перестроювання на швидкості 83 кілометри в годину, обійшовши більшість сучасних кросоверів.

    Випробування Model Y почали зі швидкості 73 кілометри в годину. Електрокар без проблем впорався з поставленим завданням, проїхавши трасу без єдиної помарки.

    Фахівці відзначили прекрасну керованість кросовера, а також ідеальну роботу системи стабілізації і підвіски. На їхню думку, правильні настройки електрокара дозволять легко справлятися з найскладнішими дорожніми ситуаціями.

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    Теги: Електромобілі Tesla кросовери Tesla Model Y
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    Кросовер Tesla пройшов «лосиний» тест (відео)