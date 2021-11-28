Mercedes анонсував найбільш «далекобійний» електромобіль

Німецька компанія працює над електромобілем Mercedes Vision EQXX із запасом ходу в тисячу кілометрів

Німецький автовиробник опублікував нове тизерне зображення електричного прототипу Vision EQXX. Головною особливістю електромобіля є величезний запас ходу в реальних умовах – до тисячі кілометрів на одному заряді.

Перший анонс Vision EQXX відбувся ще наприкінці 2020 року, а в липні цього року виробник показав другий шматочок машини. А тепер член ради директорів Daimler AG Маркус Шефер поділився третім тизером автомобіля, а також розкрив деякі нові подробиці про нього.

За словами Шефера, Vision EQXX – це автомобіль компактного класу, який може проїхати тисячу кілометрів на одному заряді в реальних умовах. Він додав, що автомобіль також матиме надзвичайний показник споживання енергії.

А щільність енергії в акумуляторах приблизно на 20% більша, ніж в Mercedes EQS.

Виробник також зосередився на тому, щоб зробити Vision EQXX максимально ефективним в аеродинаміці.

Новинка матиме світлодіодні фари та світлодіодну панель спереду. Електромобіль також позбавлений традиційних дзеркал.