Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)

Mercedes презентував електричний концепт, який оснащений технологією, що здатна читати думки людини

Mercedes-Benz показав електричний концепт Vision AVTR. Новинку оснащено пристроєм, за допомогою якого автомобіль навчився буквально читати думки водія за допомогою технології BCI – інтерфейсу мозок-комп'ютер.

На приладову панель Vision AVTR виводяться світлові іконки, кожна з яких пов'язана з певною функцією.

BCI кріпиться до потилиці водія. Він фіксує мозкову активність людини, Таким чином пристрій зчитує, на яку з світлових точок спрямована увага людини, і запускає потрібну функцію автомобіля. Які саме функції електромобіля можна активувати «силою думки», не уточнюється.

У Mercedes-Benz розробку називають наступним важливим кроком на шляху спрощення взаємодії з машиною після голосового помічника. За задумом компанії, особливо корисною вона буде для людей з обмеженими можливостями, адже не вимагає ані дотиків, ані голосових команд.

Сам Vision AVTR створений за мотивами фільму Джеймса Кемерона «Аватар». Саме на честь нього і назвали шоукар, який символізує зв'язок між людиною, автомобілем і природою.