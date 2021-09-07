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    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)

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    Електричний Mercedes Vision AVTR вміє читати думки - Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)

    Електричний Mercedes Vision AVTR вміє читати думки

    Фото: Mercedes

    Mercedes презентував електричний концепт, який оснащений технологією, що здатна читати думки людини

    Mercedes-Benz показав електричний концепт Vision AVTR. Новинку оснащено пристроєм, за допомогою якого автомобіль навчився буквально читати думки водія за допомогою технології BCI – інтерфейсу мозок-комп'ютер.

    На приладову панель Vision AVTR виводяться світлові іконки, кожна з яких пов'язана з певною функцією.

    BCI кріпиться до потилиці водія. Він фіксує мозкову активність людини, Таким чином пристрій зчитує, на яку з світлових точок спрямована увага людини, і запускає потрібну функцію автомобіля. Які саме функції електромобіля можна активувати «силою думки», не уточнюється.

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    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)
    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)

    У Mercedes-Benz розробку називають наступним важливим кроком на шляху спрощення взаємодії з машиною після голосового помічника. За задумом компанії, особливо корисною вона буде для людей з обмеженими можливостями, адже не вимагає ані дотиків, ані голосових команд.

    Сам Vision AVTR створений за мотивами фільму Джеймса Кемерона «Аватар». Саме на честь нього і назвали шоукар, який символізує зв'язок між людиною, автомобілем і природою.

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    Теги: Електромобілі Mercedes
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    Німці показали неймовірний електромобіль, який вміє читати думки (фото)