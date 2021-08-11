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    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)

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    Люксовий електричний лімузин Mercedes EQS - В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    Люксовий електричний лімузин Mercedes EQS
    Фото: Mercedes

    Український офіс Mercedes повідомив про старт продажів люксового електричного седана EQS, який є світовим рекордсменом за запасом ходу

    Україні офіційно стартували продажі люксового седана Mercedes EQS, який фактично є електричною версією легендарного Mercedes S-Class.

    Одна з головних фішок новинки – запас ходу. На одному заряді EQS за циклом WLTP може проїхати 770 кілометрів. Це рекордний показник для сучасних електромобілів. Такою «далекобійністю» не може похизуватися навіть новинка від Tesla – Model S Plaid.

    В Україні Mercedes EQS буде доступний у двох комплектаціях:

    • EQS 450+, який коштує від 89 350 євро;
    • EQS 580 4Matic за ціною від 113 565 євро.

    Як бачимо, за стартовою ціною новинка обігнала навіть добре відомий в Україні Porsche Taycan, який у українських дилерів можна купити менш ніж за 80 тисяч євро.

    На старті продажів також буде доступна спеціальна версія Edition 1. Проте її ціна поки що не розголошується.

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    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)

    EQS підтримує зарядку змінним струмом потужністю до 22 кіловат (знадобиться докупити опціональний бортовий «зарядник») і постійним до 200. У другому випадку за 15 хвилин батарея наповниться енергією на 300 кілометрів пробігу.

    Треба відзначити, що показник у 200 кіловат не є рекордним показником серед сучасних електромобілів. Наприклад, загаданий Taycan підтримує зарядку потужністю 270 кіловат. А ще один електромобіль, який теж вже продається в Україні – Hyundai Ioniq 5 – може приймати до 350 кіловат.

    Проте в Україні таких потужних зарядних станцій майже немає. Найпоширеніші з найпотужніших – це зарядки на 50 кіловат.

    Навігація Mercedes EQS навчена розраховувати споживання електроенергії і прокладати маршрут виходячи з безлічі параметрів. До уваги береться рельєф місцевості, навколишня температура, швидкість, необхідність в обігріві або охолодженні, температура на зарядних станціях, пробки та інше.

    Ще одна фішка новинки – мультимедійний комплекс. Він займатиме всю передню панель і складатиметься з трьох екранів: цифрової приладовою панелі, центрального екрану мультимедійної системи та окремого екрану для переднього пасажиру.

    Характеристики Mercedes EQS

    EQS 450+ EQS 580 4Matic
    Прискорення до 100 км/ч, с 6.2 4.3
    Макисмальна швидкість, км/ч 210 210
    Потужність, к.с. 333 523
    Крутний момент 568 855
    Повний привод ні так
    Ємність батареї, кВт*г 112 112
    Запас ходу, км 770 н.д.

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    Теги: Електромобілі Mercedes Mercedes EQS
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    В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)