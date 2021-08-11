В Україні стартували продажі найдорожчого електромобіля (відео, фото)

Український офіс Mercedes повідомив про старт продажів люксового електричного седана EQS, який є світовим рекордсменом за запасом ходу

Україні офіційно стартували продажі люксового седана Mercedes EQS, який фактично є електричною версією легендарного Mercedes S-Class.

Одна з головних фішок новинки – запас ходу. На одному заряді EQS за циклом WLTP може проїхати 770 кілометрів. Це рекордний показник для сучасних електромобілів. Такою «далекобійністю» не може похизуватися навіть новинка від Tesla – Model S Plaid.

В Україні Mercedes EQS буде доступний у двох комплектаціях:

EQS 450+, який коштує від 89 350 євро;

EQS 580 4Matic за ціною від 113 565 євро.

Як бачимо, за стартовою ціною новинка обігнала навіть добре відомий в Україні Porsche Taycan, який у українських дилерів можна купити менш ніж за 80 тисяч євро.

На старті продажів також буде доступна спеціальна версія Edition 1. Проте її ціна поки що не розголошується.

EQS підтримує зарядку змінним струмом потужністю до 22 кіловат (знадобиться докупити опціональний бортовий «зарядник») і постійним до 200. У другому випадку за 15 хвилин батарея наповниться енергією на 300 кілометрів пробігу.

Треба відзначити, що показник у 200 кіловат не є рекордним показником серед сучасних електромобілів. Наприклад, загаданий Taycan підтримує зарядку потужністю 270 кіловат. А ще один електромобіль, який теж вже продається в Україні – Hyundai Ioniq 5 – може приймати до 350 кіловат.

Проте в Україні таких потужних зарядних станцій майже немає. Найпоширеніші з найпотужніших – це зарядки на 50 кіловат.

Навігація Mercedes EQS навчена розраховувати споживання електроенергії і прокладати маршрут виходячи з безлічі параметрів. До уваги береться рельєф місцевості, навколишня температура, швидкість, необхідність в обігріві або охолодженні, температура на зарядних станціях, пробки та інше.

Ще одна фішка новинки – мультимедійний комплекс. Він займатиме всю передню панель і складатиметься з трьох екранів: цифрової приладовою панелі, центрального екрану мультимедійної системи та окремого екрану для переднього пасажиру.

Характеристики Mercedes EQS