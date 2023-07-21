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МВС розширює експеримент із посиленим контролем на водійських іспитах ще на чотири області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МВС розширює експеримент із посиленим контролем на водійських іспитах ще на чотири області
З 1 червня запустило пілотний проєкт щодо складання водійських іспитів, який покликаний зробити цей процес прозорим
фото ілюстративне

У кожному пілотному регіоні щодня приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів щодня

Пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ із забезпечення прозорості іспитів для отримання водійських прав запрацює ще у чотирьох областях. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Сім тижнів тому ми розпочали пілотний проєкт із забезпечення прозорості іспитів для отримання посвідчення водія. У сервісних центрах МВС Київщини, Львівщини, Одещини та Вінничини обладнали камерами екзаменаційні класи та авто, забезпечили запис звуку. Жодних сліпих зон та можливостей підказок», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі в кожному пілотному регіоні щодня приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів щодня. В середньому, лише кожен четвертий з першого разу здає іспити для отримання посвідчення водія. 

Клименко зазначив, що ухвалив рішення розширити проєкт на Сумську, Рівненську, Житомирську та Кіровоградську області з 3-го серпня.

Водночас, за словами міністра, 21 липня відкривається можливість отримати онлайн-талон на практичний іспит у цих регіонах.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ з 1 червня запустило пілотний проєкт щодо складання водійських іспитів, який покликаний зробити цей процес прозорим. Зміни торкнулись як теоретичної, так і практичної частин іспиту.

Що змінюється:

  • оновлена система попереднього запису: наявність талонів можна буде перевірити онлайн, а отримати – офлайн або через електронний запис;
  • кожен кандидат у водії отримуватиме більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС;
  • у класах для теоретичних іспитів відбуватиметься фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. «Сліпих зон» більше не буде;
  • в автівках «категорії В» для складання практичної частини буде відеофіксація в салоні – таким чином, щоб знімати руки й ноги як кандидата, так і екзаменатора. Також буде запис розмов у салоні. 

Найперше проєкт стартував у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях.

Теги: МВС автомобіль

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