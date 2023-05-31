Складання іспитів на водійські права за новою процедурою: що зміниться з 1 червня

В автівках «категорії В» для складання практичної частини буде відеофіксація в салоні – таким чином, щоб знімати руки й ноги як кандидата, так і екзаменатора

Проєкт запустять у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях

Міністерство внутрішніх справ з 1 червня запустить пілотний проєкт щодо складання водійських іспитів, який покликаний зробити цей процес прозорим. Зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частин іспиту. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Проєкт запустять у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. В інших регіонах можливий запуск після врахування всіх нюансів.

Що зміниться:

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буде оновлена система попереднього запису: наявність талонів можна буде перевірити онлайн, а отримати – офлайн або через електронний запис;

кожен кандидат у водії отримуватиме більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС;

кожен кандидат у водії отримуватиме більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС; у класах для теоретичних іспитів відбуватиметься фіксація на 4 відеокамери та мікрофон. «Сліпих зон» більше не буде;

в автівках «категорії В» для складання практичної частини буде відеофіксація в салоні – таким чином, щоб знімати руки й ноги як кандидата, так і екзаменатора. Також буде запис розмов у салоні.

«Знаєш – успішно складаєш! Не знаєш – не допоможуть», – попередили у МВС.

Раніше повідомлялося, що українці в Литві зможуть обміняти посвідчення водія без екзамену.