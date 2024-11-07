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Попит українців на вживані авто з-за кордону впав до мінімуму за рік

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Попит українців на вживані авто з-за кордону впав до мінімуму за рік
Жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%
фото: depositphotos

Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року

У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Порівняно з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%. Щодо попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.

Традиційно найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть дизельні – 26%, електромобілі – 20%, гібриди та авто з ГБО – по 4%.

Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця:

  • Volkswagen Golf – 1028 авто;
  • Renault Megane – 786;
  • Skoda Octavia – 634;
  • Volkswagen Passat – 454;
  • Nissan Leaf – 447;
  • Volkswagen Tiguan – 431;
  • Audi Q5 – 374;
  • Aui A4 – 323;
  • Volkswagen Touran – 305;
  • Tesla Model Y – 299.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192,3 тис. уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, що за жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності. 

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Теги: автомобіль автопарк Електромобілі

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