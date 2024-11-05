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Електромобілі стали популярнішими серед українців

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Електромобілі стали популярнішими серед українців
Українці часто купляють електромобіль Honda M-NV
фото з відкритих джерел

Електромобіль Honda M-NV увійшов до трійки авто, які найчастіше купують українці

За жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

У десятці моделей-лідерів українського автопрому – одразу 9 позашляхових моделей. Єдиний виняток – Skoda Octavia.

Найпопулярніше авто в Україні за жовтень 2024 року – Renault Duster, який знайшов 749 покупців. Друге місце посідає Toyota RAV4 (269 авто), а третє – електромобіль Honda M-NV (188 од.).

До ТОП-5 потрапили Volkswagen Touareg (162 проданих авто) та пікап Peugeot Landtrek (150 од.).

Найпопулярніші авто в Україні за жовтень 2024 року:

  • Renault Duster – 749 проданих авто
  • Toyota RAV4 – 269 од.
  • Honda M-NV – 188 од.
  • Volkswagen Touareg – 162 од.
  • Peugeot Landtrek – 150 од.
  • Hyundai Tucson – 127 од.
  • Suzuki S-Cross – 122 од.
  • Skoda Octavia – 110 од.
  • Mazda CX-5 – 108 од.
  • KIA Sportage – 103 од.

Нагадаємо, Євросоюз проголосував за збільшення тарифів на електромобілі з Китаю. Представники ЄС 4 жовтня проголосували за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, може посилити торговельну напруженість у відносинах з Пекіном. Європейська комісія тепер може приступити до впровадження мит, які діятимуть протягом п'яти років, сказали співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності. Комісія заявляла, що мита можуть бути скасовані, якщо Китай розгляне занепокоєння ЄС.

Раніше влада Канади ввела тарифи у розмірі 100% на всі електромобілі з Китаю, зокрема вантажний транспорт та автобуси. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що влада країни незабаром запровадить тарифи у розмірі 100% на імпорт електромобілів і 25% на ввезення сталі та алюмінію з Китаю. Трюдо пояснив, що ці заходи вводяться для захисту канадських інтересів, оскільки «Китай не грає за тими самими правилами, що й інші країни».

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Теги: Електромобілі автомобіль авторинок

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