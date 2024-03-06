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МВС дозволило бізнесу виробляти номерні знаки для автомобілів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
МВС дозволило бізнесу виробляти номерні знаки для автомобілів
Після підтвердження від МВС підприємців, які хочуть виготовляти номерні знаки, приєднають до Реєстру суб'єктів господарювання
фото з відкритих джерел

Для цього компанії мають подати до Головного сервісного центру МВС відповідні документи

Міністерство внутрішніх справ дало дозвіл приватним компаніям виробляти номерні знаки для автомобілів. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Компанії, які бажають виготовляти номерні знаки для авто, мають подати до Головного сервісного центру МВС документи:

  • копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщеннями або земельними ділянками, на яких розташовані такі приміщення, у яких здійснюватиметься виготовлення чи видача номерних знаків;
  • копії документів про відповідність робочого місця користувача електронного реєстру вимогам законодавства, у тому числі у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
  • кольорові фотографії виготовлених суб’єктом господарювання зразків номерних знаків кожного типу номерних знаків, які виготовлятимуться суб’єктом господарювання;
  • копію розпорядчого документа про призначення відповідальної особи.

Якщо папери задовольнятимуть вимогам, протягом п’яти днів підприємців приєднають до Реєстру суб'єктів господарювання.

«Після приєднання до Реєстру суб'єкти господарювання зможуть виготовляти номерні знаки за вибором особи з окремими літерно-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA, що врегульовано наказом МВС України від 30 січня 2024 року № 53», – пояснив Драп'ятий.

МВС вважає, що демонополізація ринку виготовлення номерних знаків сприятиме підвищенню зручності отримання адмінпослуг і розвитку справедливої конкуренції.

До слова, за два місяці 2024 року українці імпортували майже 60 тис. транспортних засобів. 14% від загальної кількості ввезених авто припадає на електрокари.

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Теги: МВС автомобіль бізнес

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