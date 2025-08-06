Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня

Першість на ринку внутрішніх перепродажів із суттєвим відривом закріпив за собою Volkswagen

На внутрішньому ринку впродовж липня 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 75 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Про це пише «Главком» з посиланням Інститут досліджень авторинку.

Експерти зазначають, що ця кількість реєстрації на 4,4% більше, аніж у червні поточного року, утім на 28,3% менше, ніж було укладено договорів у липні-2024.

Так виглядає внутрішній ринок разом з обсягом імпорту вживаних легковиків.

У липні першість на ринку внутрішніх перепродажів із суттєвим відривом закріпив за собою Volkswagen. Далі в десятці – Renault, BMW, ВАЗ та Skoda. Завершують список Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai.

Серед моделей із пробігом найбільш популярним у липні виявився Volkswagen Passat, який помітно випередив решту учасників рейтингу. На другому місці Skoda Octavia, яка утримує міцні позиції завдяки доступності, місткості й універсальності. На третій сходинці – Volkswagen Golf, особливо популярний у містах, та якому допомагає займати високі місця у рейтингу його електрична версія e-Golf.

Кількість договорів купівлі-продажу Daewoo Lanos та Renault Megane виявилася однаковою. Окрім того, до десятки потрапили BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A6 та Opel Astra.

Як виявилося, середній вік авто на вторинному ринку складає 15,7 року.

Також у липні на внутрішньому ринку купували автівки преміумсегмента. Серед них 1 Maybach, 1 Lamborghini, 1 Ferrari, 2 Aston Martin, 3 Rolls-Royce, 9 Maserati та 10 Bentley.

Легковиками найповажнішого віку стали Opel Admiral та Steyr 50, які були випущені у 1939 році.

Нагадаємо, що з січня по червень 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільша частка в цьому сегменті, тобто 49%, представлена електрокарами.

«Главком» писав, що у червні в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, громадяни придбали майже 1400 транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

До слова, впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році, становить 5,8 року.