Двигун не глушити: порада патрульного, яка допоможе уникнути зайвих питань

Поліцейський пояснив, як реакція водія на зупинку впливає на перевірку

Більшість водіїв одразу глушать двигун автомобіля, коли їх під час руху зупиняє поліцейський патруль. Однак саме така реакція подібна може викликати у правоохоронців підозру, пише «Главком» з посиланням на ресурс «Твоя машина».

Патрульний інспектор з 8-річним досвідом пояснив, чому варто утриматись від вимкнення мотора. За його словами, двигун, який залишається працювати сигналізує, що водій не хвилюється, а просто чекає дозволу їхати далі. І це може скоротити час спілкування.

«Коли машина заведена, в мене менше питань. Водій не нервує, не намагається щось приховати. Це важливо», – каже поліцейський.

Інша причина – спроба обману, адже дехто спеціально глушить авто, щоб приховати проблеми. Наприклад, іконки несправностей на панелі приладів – гальма, подушки безпеки, або індикатор Check Engine, який сигналізує про проблеми у двигуні або його системах. Вони зникають після вимкнення запалювання, а їхня наявність могла б бути підставою для штрафу або евакуації авто.

«Таке трапляється часто. Особливо з тими, у кого горить половина панелі. Глушать одразу, і роблять вигляд, що так і треба», – додає інспектор.

Отже, коли зупиняє поліція – краще не вимикайте двигун. І хоча це дрібниця, але вона впливає на ставлення інспектора до водія і може позбавити більш ретельної перевірки.

Нагадаємо, у Рівному водійка втекла з місця скоєння ДТП, а пізніше чоловік з ознаками сп'яніння сів за кермо, щоб її забрати з поліції. Патрульні одразу його зупинили та запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера. Чоловік відмовився, але протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП і постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП все одно отримав.

У Вінниці поліція покарала водія, який дозволяв пасажирам вилазити у вікна під час руху авто.