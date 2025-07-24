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Газобалонне обладнання в машині: скільки та які автомобілі переобладнали у 2025 році

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Газобалонне обладнання в машині: скільки та які автомобілі переобладнали у 2025 році
Раніше ГБО встановлювали лише на бюджетні моделі, а зараз автовласники вносять зміни й у дорожчі автівки
фото: з відкритих джерел

Найчастіше ГБО встановлювали на Skoda Octavia, Toyota Camry та Nissan Rogue

Сумарно впродовж перших 6 місяців поточного року газобалонне обладнання (ГБО) офіційно з’явилося на майже 5,9 тис. транспортних засобів. Про це пише «Главком» з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

У першій половині 2024 року, як повідомляється, це число складало 11,1 тис., а у 2023-му – 17,7 тис.

Поділ за типами:

  • Легкові – 5806 переобладнань
  • Вантажні – 108 переобладнань
  • Автобуси – 4 переобладнання
Так виглядає динаміка встановлення ГБО у 2024-2025 рр.
Так виглядає динаміка встановлення ГБО у 2024-2025 рр.

Кількість інсталяцій у червні:

  • Легкові – 1052 переобладнання
  • Вантажні – 25 переобладнань
  • Автобуси – 0

Основна причина, через яку автовласники вирішуються на встановлення газобалонного обладнання, є бажання зменшити витрати на пальне. Щоправда, ті часи, коли пропан-бутан на АЗС коштував удвічі дешевше за бензин, уже в минулому. Й зміна цін на пальне та коливання валютного курсу, яке безпосередньо впливає на вартість газобалонного обладнання, а також поява обов’язкової сертифікації переобладнання – все це суттєво вплинуло на ринок.

Як наслідок, змінилася і структура попиту: якщо ще кілька років тому ГБО найчастіше встановлювали на бюджетні моделі, такі як ВАЗ чи Daewoo, то сьогодні все більше автовласників обирають переобладнання для дорожчих машин.

Топ-10 марок у 2025 році
Топ-10 марок у 2025 році

У першому півріччі 2025 року лідером стала Toyota – 617 авто цієї марки отримали ГБО. Це чіткий сигнал: газ починають сприймати не лише як «рятівний круг», а як розумну інвестицію навіть для автомобілів вищого класу. Серед лідерів також – Volkswagen, Nissan, Jeep, Ford і Hyundai, тобто переважно ті бренди, що активно присутні на вторинному ринку імпорту зі США. Ще одна спільна риса – наявність «атмосферних» бензинових двигунів, які ідеально підходять для переобладнання. 

Топ моделей у 2025 році
Топ моделей у 2025 році

Найчастіше ГБО встановлювали на Skoda Octavia (209 авто), Toyota Camry (180) та Nissan Rogue (164) – усі ці моделі мають або перевірену репутацію, або «американське коріння». Далі йдуть Mitsubishi Outlander, Jeep Compass і Cherokee, а також Golf, Passat, Chevrolet Aveo та все той же Daewoo Lanos, який хоч і здав позиції, але тримається в десятці. Тобто сьогодні «поставити на газ», як підкреслюють експерти, вже є не лише економією, а й про прагматичним підходом до володіння транспортним засобом.

Нагадаємо, що з січня по червень 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільша частка в цьому сегменті, тобто 49%, представлена електрокарами.

«Главком» писав, що у червні в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, громадяни придбали майже 1400 транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

До слова, впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році, становить 5,8 року.

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Теги: авторинок автомобіль

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