На Чернігівщині перекинувся автобус з пасажирами: 13 людей постраждало

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Чернігівщині перекинувся автобус з пасажирами: 13 людей постраждало
На Чернігівщині перекинувся мікроавтобус
фото: Нацполіція

Всі обставини ДТП з'ясовуються

Ввечері 10 серпня на Чернігівщині зіткнулись легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок ДТП постраждало 13 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у Ніжинському районі. До поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу села Городище Ніжинського району відбулося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса.

Внаслідок ДТП мікроавтобус перекинувся. Наразі відомо, що 13 людей звернулися по медичну допомогу з травмами різної складності.

На місці події працювали правоохоронці. Всі обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, 9 серпня, на Хмельниччині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло п'ятеро людей. Аварія сталася близько 21:20 на автодорозі «Красилів – Теофіполь» поблизу села Юзіно. 

До слова, поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП на Білоцерківщині.  9 серпня на автодорозі між селом Северинівка та селом Насташка трапилась аварія.

Правоохоронці попередньо встановили, що 45-річна кермувальниця Chery Amulet не впоралась з керуванням та допустила виїзд на ліве узбіччя, де відбулося зіткнення з деревом. Внаслідок ДТП 11-річний син водійки помер у «кареті» швидкої.

Також ми писали, що у місті Біла Церква на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув мотоцикліст.

автомобіль аварія поліція автобус ДТП Чернігівщина

