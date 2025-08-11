На Чернігівщині перекинувся автобус з пасажирами: 13 людей постраждало

Всі обставини ДТП з'ясовуються

Ввечері 10 серпня на Чернігівщині зіткнулись легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок ДТП постраждало 13 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у Ніжинському районі. До поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу села Городище Ніжинського району відбулося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса.

Внаслідок ДТП мікроавтобус перекинувся. Наразі відомо, що 13 людей звернулися по медичну допомогу з травмами різної складності.

На місці події працювали правоохоронці. Всі обставини ДТП з'ясовуються.

