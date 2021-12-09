Найпопулярніший електрокар у світі перетворили на патрульне авто (фото)

Британці зробили поліцейський автомобіль із Tesla Model 3 – найпопулярнішого електромобіля у світі

Tesla Model 3 – найпопулярніший електромобіль у світі – перетворили на патрульну машину. Проєктом займався британський офіс Tesla. Електрокар успішно витримав дев'ять місяців пробної експлуатації в поліції Великобританії.

Першими підсумками роботи Tesla Model 3 в поліції поділився представник компанії Макс Туз-Хобсон. За його словами, у «бойовому» режимі з включеною мигалкою Model 3 здатна проїхати понад 322 км. Цього більш ніж достатньо, якщо врахувати, що тривалість руху з включеним проблисковим маячком у поліцейської машини у Великій Британії рідко перевищує 7-15 хвилин. Найтриваліший період руху з мигалкою у патрульної машини Tesla Model 3 становить понад 4 години – при активному маневруванні.

Світлодіодні «люстри» можуть працювати кілька днів без ризику повністю розрядити батарею, а три години безперервного використання системи ANPR (автоматичного розпізнавання номерних знаків) зменшують пробіг лише на кілька кілометрів.

Поліцейські, які використовують Tesla Model 3, також виявили, що заряджатися найзручніше під час зміни екіпажів. Нова зарядна станція Tesla дозволяє менш ніж за 20 хвилин відновити 70% заряду, чого вистачить ще на 5-6 годин патрулювання.

Поліцейська Tesla Model 3

Що стосується техобслуговування, знос гальм виявився мінімальним: після 16 тис. км пробігу перший комплект колодок все ще мав 15-20% запасу. Шини потребували заміни приблизно через 13 000 км.

Фактично єдиними витратними матеріалами за 25 тис. км пробігу виявилися шини та гальмівні колодки.

Відсутність необхідності щорічного технічного обслуговування дозволяє мінімізувати експлуатаційні витрати та час простою автомобіля, тому сукупна вартість володіння виходить дуже конкурентоспроможною.

Загалом використання Tesla Model 3 як патрульною машини себе повністю виправдало.