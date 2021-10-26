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    Найбільш продаваним автомобілем Європи став електрокар

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    Tesla Model 3 - бестселер в Європі - Найбільш продаваним автомобілем Європи став електрокар
    Tesla Model 3 - бестселер в Європі
    Фото: Tesla

    У вересні 2021 року найбільш популярним автомобілем у Європі став електричний седан Tesla Model 3

    Такого ще не було ніколи: бестселером на автомобільному ринку Європи вперше в історії став електрокар. За даними консалтингової компанії Jato, у вересні 2021 року найбільш продаваним авто європейського ринку став електричний седан Tesla Model 3.

    Всього за місяць європейці купили 24,6 тис. нових Model 3, випередивши Renault Clio, Dacia Sandero та Volkswagen Golf.

    Дані: Jato
    Дані: Jato

    У вересні 2020 року Tesla Model 3 потрапила до списку найбезпечніших автомобілів за версією американського Інституту страхування безпеки на дорогах (IIHS). Під час краш-тесту електрокар заробив високий бал за всіма категоріями випробувань і став другим електромобілем в історії, який потрапив у лідери рейтингу Top Safety Pick+.

    Двомоторна повнопривідна Model 3 проїжджає на одному заряді 498 кілометрів, а максимальна швидкість становить 225 кілометрів на годину.

    Покупцям також доступна топова версія Performance, яка розганяється з місця до 60 міль на годину (97 км/год) за 3,5 секунди. Максимальна швидкість дорівнює 249 кілометрів на годину, а запас ходу становить 499 кілометрів.

    В Україні жодна з моделей Tesla офіційно не продається.

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    Теги: Електромобілі Tesla авторинок
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    Найбільш продаваним автомобілем Європи став електрокар