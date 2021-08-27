Більше мільйона проданих авто: названо найпопулярніший електромобіль у світі

Перший електромобіль у світі перетнув позначку мільйон проданих екземплярів

Експерти видання Clean Technica назвали перший електромобіль у світі, який перетнув позначку у мільйон проданих екземплярів. Цим бестселером виявилася Tesla Model 3 – далеко не найперший серійний електрокар у світі. За об’ємами продажів «трійці» від Tesla вдалося обійти добре відомий Nissan Leaf, світовий дебют якого відбувся приблизно на сім років раніше.

За оцінками Clean Technica, в першій половині 2021 року Tesla відвантажила клієнтам 225 тисяч автомобілів Model 3. А знаменний рубіж в мільйон екземплярів седан перетнув в червні.

Model 3 – найдоступніший електромобіль Tesla. Останнє оновлення модель пережила у 2020 році. «Трійці» підправили зовнішність, злегка змінили оснащення, а також прискорили розгін до «сотні» і збільшили дальність ходу на одній зарядці.

Так, наприклад, час розгону до «сотні» Model 3 Performance скоротилося з 3,2 секунди до 3,1 секунди. А ось найбільшу прибавку до запасу ходу отримала версія Long Range: такий седан може проїхати без підзарядки 568 кілометрів замість колишніх 518 кілометрів.

Нещодавно корейці перевірили Model 3 на безпеку. За деякими показниками результати виявилися невтішними. Детальніше – за посиланням.