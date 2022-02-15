Названо країни з найдешевшими електромобілями у світі

Дослідники з сайту Confused з’ясували у яких країнах найдешевше купувати електромобілі

Світовий лідер за кількістю електромобілів на душу населення – це Норвегія. Але, як виявилося, електромобілі у норвежців – не найдешевші. Такого висновку дійшли дослідники з сайту Confused.

Експерти вирішили з’ясувати, у яких країнах світу люди платять найменше, а також найбільше за покупку електромобіля. Щоб не проводити занадто складних обчислень, аналітики вирішили просто проаналізувати вартість однієї моделі у різних країнах.

Еталонною моделюю став американський електричний седан Tesla Model 3. Вибір пояснити дуже просто: Model 3 – найпопулярніший електромобіль у світі.

Де Tesla Model 3 коштує найдешевше

№ Країна Вартість, тис. $ 1 Макао 40.3 2 Китай 41.6 3 Румунія 41.8 4 Японія 42.2 5 Франція 42.9 6 Норвегія 43.4 7 Швейцарія 44.6 8 Ісландія 45.3 9 Пуерто-Ріко 46.5 10 США 46.5

Виявилося, що найдешевше Model 3 коштує у Макао. Це особливий адміністративний район на території КНР. Далі йдуть Китай, Румунія, Японія та Франція.

Батьківщина цього електромобіля – США – займає восьме місце.

Найдорожче Tesla Model 3 коштує в Сінгапурі, оскільки податки на покупку автомобіля в цій країні дуже високі. Далі йдуть Ізраїль, Ізраїль, Чехія та Данія.

На останньому місці в топ-10 знаходиться Великобританія.