Названо країни з найдешевшими електромобілями у світі
Дослідники з сайту Confused з’ясували у яких країнах найдешевше купувати електромобілі
Світовий лідер за кількістю електромобілів на душу населення – це Норвегія. Але, як виявилося, електромобілі у норвежців – не найдешевші. Такого висновку дійшли дослідники з сайту Confused.
Експерти вирішили з’ясувати, у яких країнах світу люди платять найменше, а також найбільше за покупку електромобіля. Щоб не проводити занадто складних обчислень, аналітики вирішили просто проаналізувати вартість однієї моделі у різних країнах.
Еталонною моделюю став американський електричний седан Tesla Model 3. Вибір пояснити дуже просто: Model 3 – найпопулярніший електромобіль у світі.
Де Tesla Model 3 коштує найдешевше
|№
|Країна
|Вартість, тис. $
|1
|Макао
|40.3
|2
|Китай
|41.6
|3
|Румунія
|41.8
|4
|Японія
|42.2
|5
|Франція
|42.9
|6
|Норвегія
|43.4
|7
|Швейцарія
|44.6
|8
|Ісландія
|45.3
|9
|Пуерто-Ріко
|46.5
|10
|США
|46.5
Виявилося, що найдешевше Model 3 коштує у Макао. Це особливий адміністративний район на території КНР. Далі йдуть Китай, Румунія, Японія та Франція.
Батьківщина цього електромобіля – США – займає восьме місце.
Найдорожче Tesla Model 3 коштує в Сінгапурі, оскільки податки на покупку автомобіля в цій країні дуже високі. Далі йдуть Ізраїль, Ізраїль, Чехія та Данія.
На останньому місці в топ-10 знаходиться Великобританія.
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