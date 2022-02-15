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    Названо країни з найдешевшими електромобілями у світі

    Експерти порівняли вартість Tesla Model 3 у різних країнах світу - Названо країни з найдешевшими електромобілями у світі
    Експерти порівняли вартість Tesla Model 3 у різних країнах світу
    фото з відкритих джерел

    Дослідники з сайту Confused з’ясували у яких країнах найдешевше купувати електромобілі

    Світовий лідер за кількістю електромобілів на душу населення – це Норвегія. Але, як виявилося, електромобілі у норвежців – не найдешевші. Такого висновку дійшли дослідники з сайту Confused.

    Експерти вирішили з’ясувати, у яких країнах світу люди платять найменше, а також найбільше за покупку електромобіля. Щоб не проводити занадто складних обчислень, аналітики вирішили просто проаналізувати вартість однієї моделі у різних країнах.

    Еталонною моделюю став американський електричний седан Tesla Model 3. Вибір пояснити дуже просто: Model 3 – найпопулярніший електромобіль у світі.

    Де Tesla Model 3 коштує найдешевше

    Країна Вартість, тис. $
    1 Макао 40.3
    2 Китай 41.6
    3 Румунія 41.8
    4 Японія 42.2
    5 Франція 42.9
    6 Норвегія 43.4
    7 Швейцарія 44.6
    8 Ісландія 45.3
    9 Пуерто-Ріко 46.5
    10 США 46.5

    Виявилося, що найдешевше Model 3 коштує у Макао. Це особливий адміністративний район на території КНР. Далі йдуть Китай, Румунія, Японія та Франція.

    Батьківщина цього електромобіля – США – займає восьме місце.

    Найдорожче Tesla Model 3 коштує в Сінгапурі, оскільки податки на покупку автомобіля в цій країні дуже високі. Далі йдуть Ізраїль, Ізраїль, Чехія та Данія.

    На останньому місці в топ-10 знаходиться Великобританія.

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    Теги: Електромобілі Tesla Tesla Model 3
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    Названо країни з найдешевшими електромобілями у світі