Українці створили перший вітчизняний позашляховий самокат (відео)

Винахідники зі Львова створили електричний самокат, який може долати бездоріжжя

Останнім часом електричні самокати заполонили українські міста. Приїжджають вони з-закордону і не адаптовані до наших, м’яко кажучи, екстремальних українських доріг.

Львівські винахідники вирішили розібратися з цією проблемою та зібрали перший український електросамокат з можливостями позашляховика. Назвали цього залізного коника «Буцефал», пише видання ТСН.

Для того, щоб самокат не вкрали, інженери додали ключ запалювання. Ручка газу дуже зручна та ергономічна. Також для вечірніх прогулянок додали світло.

Поки що самокат тестують: виявляють та виправляють всі недоліки.

Щоб повернути на цьому електросамокаті, потрібно лише трішки викрутити руль, і нахилитись в ту сторону, в яку повертаєте. Поки не дуже зручно, адже конструкція тестова. Та виробник обіцяє, що їздити на цьому самокаті буде дуже зручно.

Розганяється «Буцефал» до 60 кілометрів за годину, що дуже серйозна швидкість, для такого типа транспорту. Повністю заряджається він за п’ять годин.

Запас ходу – 100 км.

Самокат розробили волонтери та ветерани. Вони хочуть, щоб у майбутньому їхнім транспортним засобом користувалася муніципальна варта чи поліція.

Важить сталевий кінь 50 кілограмів. Має металевий каркас, який практично неможливо зламати. Собівартість базової комплектації становить 40 тис. грн.

Також розробники планують встановити протипожежну систему та допрацювати дизайн «Буцефала». Аби він був не таким брутальним.