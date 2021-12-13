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    Український електромобіль виявився копією відомого позашляховика (фото)

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    Ліворуч - позашляховик GMC Yukon. Праворуч - український електромобіль Vilkon Lulida - Український електромобіль виявився копією відомого позашляховика (фото)
    Ліворуч - позашляховик GMC Yukon. Праворуч - український електромобіль Vilkon Lulida
    колаж: glavcom.ua

    Розробники електромобіля вкрали дизайн у відомого американського позашляховика GMC Yunikon

    Днями харківська компанія Vilkon показала, начебто, український електромобіль Lulida. Щоправда, що в ньому українського, зрозуміти важко.

    Таких електромобілів на китайському сайті Alibaba безліч. Коштують вони від $2 тис. Тоді як українську «Луліду» оцінили приблизно у $6,3 тис.

    Дизайн електромобіля повністю скопійовано з відомого американського позашляховика GMC Yukon, який, до речі, немає електричної версії.

    Колаж: glavcom.ua
    Колаж: glavcom.ua

    Чому китайці запозичили дизайн саме цього автомобіля, незрозуміло, адже ці моделі не мають Нічого спільного. Yukon – це великий позашляховик, завдовжки 5,3 метра. Його може бути оснащено величезним бензиновим мотором об’ємом 5,3 літра. Тож, зрозуміло, чому він має таку величезну решітку радіатора.

    А те, що називають Lulida, – це маленький електромобіль з мотором потужністю 4 кВт. Ніяка решітка радіатора йому не потрібна. Але, схоже, китайцям байдуже що копіювати.

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    Український електромобіль виявився копією відомого позашляховика (фото)
    Український електромобіль виявився копією відомого позашляховика (фото)
    Український електромобіль виявився копією відомого позашляховика (фото)
    Український електромобіль виявився копією відомого позашляховика (фото)
    Український електромобіль виявився копією відомого позашляховика (фото)
    Український електромобіль виявився копією відомого позашляховика (фото)
    Український електромобіль виявився копією відомого позашляховика (фото)

    Технічні характеристики Lulida дуже скромні. Максимальна швидкість автомобіля – 55 кілометрів на годину. Запасу ходу вистачає на 110 км. А при покупці розширеного комплекту можна отримати 200 км.

    У комплектації є обігрівач салону та навіть електричні склопідйомники та камера заднього огляду.

    Треба відзначити. що маленькі бюджетні електромобілі зараз популярні в Європі. Про більшість з них «Главком» детально розповідав у добірці за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі
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    Український електромобіль виявився копією відомого позашляховика (фото)