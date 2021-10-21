  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Звідки українці везуть вживані автомобілі: названо найпопулярніші країни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найчастіше українці купують вживані автомобілі в США - Звідки українці везуть вживані автомобілі: названо найпопулярніші країни
    Найчастіше українці купують вживані автомобілі в США
    Фото: Glavcom.ua

    Експерти дослідили, з яких країн українці найчастіше везуть вживані автомобілі

    Сервіс перевірки авто carVertical дослідив географію ввозу вживаних автомобілів в Україну. Експерти спиралися на базу даних тих автомобілів, які були перевірені через цей сервіс протягом останніх двох років.

    Перше місце з показником 30,3% займають вживані автомобілі зі США. В більшості це машини зі страхових аукціонів після ДТП.

    Друге місце з результатом 23,8% займає Німеччина. Ця країна – європейський лідер поставок вживаних автомобілів до України. Машини німецького походження користуються популярністю через гарний стан доріг, високий рівень сервісу, якісне пальне.

    Джерело: carVertical
    Джерело: carVertical

    Бельгія з показником 7,4 відсотків займає третю позицію. Бельгійські вживані автомобілі популярні серед українців через свій гарний стан та якість.

    На четвертому та п’ятому місцях знаходяться Литва і Нідерланди відповідно. Вживані автомобілі з цих країн є дуже дешевими.

    Читайте також:

    Теги: авторинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звідки українці везуть вживані автомобілі: названо найпопулярніші країни