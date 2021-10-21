Звідки українці везуть вживані автомобілі: названо найпопулярніші країни

Експерти дослідили, з яких країн українці найчастіше везуть вживані автомобілі

Сервіс перевірки авто carVertical дослідив географію ввозу вживаних автомобілів в Україну. Експерти спиралися на базу даних тих автомобілів, які були перевірені через цей сервіс протягом останніх двох років.

Перше місце з показником 30,3% займають вживані автомобілі зі США. В більшості це машини зі страхових аукціонів після ДТП.

Друге місце з результатом 23,8% займає Німеччина. Ця країна – європейський лідер поставок вживаних автомобілів до України. Машини німецького походження користуються популярністю через гарний стан доріг, високий рівень сервісу, якісне пальне.

Джерело: carVertical

Бельгія з показником 7,4 відсотків займає третю позицію. Бельгійські вживані автомобілі популярні серед українців через свій гарний стан та якість.

На четвертому та п’ятому місцях знаходяться Литва і Нідерланди відповідно. Вживані автомобілі з цих країн є дуже дешевими.