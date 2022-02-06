Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у січні

Volkswagen Golf - один з найпопулярніших вживаних автомобілів в Україні

За січень в Україну імпортували майже 32 тисячі вживаних авто

За перший місяць 2022 року українці зареєстрували 31,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Така кількість реєстрацій майже на чверть перевищила показник січня минулого року, та виявилась у шість разів більшою за січневий обсяг продажів нових легкових.

Більше половини цих машин обладнані бензиновими двигунами. Частка дизельних авто склала 37%. Автомобілів, що працюють на газі – 7%. На електромобілі та гібриди припало 4%.