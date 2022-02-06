Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у січні
За січень в Україну імпортували майже 32 тисячі вживаних авто
За перший місяць 2022 року українці зареєстрували 31,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє асоціація «Укравтопром».
Така кількість реєстрацій майже на чверть перевищила показник січня минулого року, та виявилась у шість разів більшою за січневий обсяг продажів нових легкових.
Більше половини цих машин обладнані бензиновими двигунами. Частка дизельних авто склала 37%. Автомобілів, що працюють на газі – 7%. На електромобілі та гібриди припало 4%.
- Найпопулярнішим вживаним автомобілем став Renault Megane. За місяць українці зареєстрували 2,2 тис. авто цієї моделі.
- Другий результат у Volkswagen Golf – 1,9 тис. розмитнених і зареєстрованих «гольфів».
- На третьому місці Volkswagen Passat, у січні на українські номери перейшов 1,8 тис. «пассатів».
- Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі стали 1,5 тис. українців.
- Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1,1 тис. автомобілів.
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