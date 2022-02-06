  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у січні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Volkswagen Golf - один з найпопулярніших вживаних автомобілів в Україні - Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у січні
    Volkswagen Golf - один з найпопулярніших вживаних автомобілів в Україні
    фото: glavcom.ua

    За січень в Україну імпортували майже 32 тисячі вживаних авто

    За перший місяць 2022 року українці зареєстрували 31,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє асоціація «Укравтопром».

    Така кількість реєстрацій майже на чверть перевищила показник січня минулого року, та виявилась у шість разів більшою за січневий обсяг продажів нових легкових.

    Більше половини цих машин обладнані бензиновими двигунами. Частка дизельних авто склала 37%. Автомобілів, що працюють на газі – 7%. На електромобілі та гібриди припало 4%.

    • Найпопулярнішим вживаним автомобілем став Renault Megane. За місяць українці зареєстрували 2,2 тис. авто цієї моделі.
    • Другий результат у Volkswagen Golf – 1,9 тис. розмитнених і зареєстрованих «гольфів».
    • На третьому місці Volkswagen Passat, у січні на українські номери перейшов 1,8 тис. «пассатів».
    • Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі стали 1,5 тис. українців.
    • Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1,1 тис. автомобілів.

    Читайте також:

    Теги: авторинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у січні