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    В Україні бум продажів преміальних автомобілів. Названо найпопулярніші марки

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    В Україні зросли продажі преміальних автомобілів - В Україні бум продажів преміальних автомобілів. Названо найпопулярніші марки
    В Україні зросли продажі преміальних автомобілів
    фото: glavcom.ua

    В січні 2022 року в Україні стрімко зросли продажі люксових автомобілів, незважаючи на те, що загалом ринок провалився

    В Україні стрімко зросли продажі люксових автомобілів. У січні 2022 року показники зросли майже у всіх преміальних брендів, про що свідчить статистика асоціації «Укравтопром». І це незважаючи на те, що загалом через дефіцит продажі нових авто на початку року впали на 7%.

    Так, наприклад, минулого місяця українці купили 42 автомобіля Porsche. Це на 61,5% більше ніж минулого року.

    Результат Volvo поліпшився на 32,7%. А у Land Rover покупців збільшилося на 66,7%.

    Непогано перший місяць року закінчився і для відомої німецької «трійці»: продажі Audi зросли на 54,1%, Mercedes – на 8,6%, BMW – на 15,2%.

    Єдина компанія у люксовому сегменті, яка втратила у січні покупців, це Lexus. Продажі марки впали більш ніж удвічі.

    Продажі преміальних автомобілів в Україні у січні

    Марка 2021 2022
    BMW 138 159
    Mercedes 140 152
    Audi 98 152
    Land Rover 42 70
    Volvo 49 65
    Porsche 26 42
    Lexus 106 39

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    В Україні бум продажів преміальних автомобілів. Названо найпопулярніші марки