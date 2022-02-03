В Україні бум продажів преміальних автомобілів. Названо найпопулярніші марки

В січні 2022 року в Україні стрімко зросли продажі люксових автомобілів, незважаючи на те, що загалом ринок провалився

В Україні стрімко зросли продажі люксових автомобілів. У січні 2022 року показники зросли майже у всіх преміальних брендів, про що свідчить статистика асоціації «Укравтопром». І це незважаючи на те, що загалом через дефіцит продажі нових авто на початку року впали на 7%.

Так, наприклад, минулого місяця українці купили 42 автомобіля Porsche. Це на 61,5% більше ніж минулого року.

Результат Volvo поліпшився на 32,7%. А у Land Rover покупців збільшилося на 66,7%.

Непогано перший місяць року закінчився і для відомої німецької «трійці»: продажі Audi зросли на 54,1%, Mercedes – на 8,6%, BMW – на 15,2%.

Єдина компанія у люксовому сегменті, яка втратила у січні покупців, це Lexus. Продажі марки впали більш ніж удвічі.

Продажі преміальних автомобілів в Україні у січні