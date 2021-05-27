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    Названо найпопулярніші вживані дизельні автомобілі в Україні

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    Volkswagen Passat - найпопулярніша дизельна модель в Україні - Названо найпопулярніші вживані дизельні автомобілі в Україні
    Volkswagen Passat - найпопулярніша дизельна модель в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Які дизельні автомобілі найчастіше купували українці на вторинному ринку у квітні 2021 року

    Фаворитами українців на ринку вживаних дизельних автомобілів лишаються німці та французи. Про це свідчить статистика, яку оприлюднив Auto.Ria – найбільший в Україні онлайн-сервіс з продажу автомобілів.

    Найбільшу частку займають моделі Volkswagen – 18%. На другому місці Renault з показником 15,5%. До п’ятірки найпопулярніших марок також увійшли Mercedes-Benz (7,4%), Opel (7,3%) та Skoda (7,2%).

    Що ж стосується конкретних моделей, то топ-10 дизельних бестселерів на вторинному ринку виглядає наступним чином:

    1. Volkswagen Passat;
    2. Renault Megane;
    3. Skoda Octavia;
    4. Renault Scenic;
    5. Volkswagen Golf;
    6. Volkswagen Transporter;
    7. Renault Kangoo;
    8. Opel Astra;
    9. Mercedes-Benz Vito;
    10. Ford Focus.

    Якщо ви теж збираєтесь купувати вживаний автомобіль, то краще не зволікати, адже найближчим часом авто з пробігом в Україні мають подорожчати. Особливо це стосується «битків» із США. Про причини зростання цін ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

    Збирається приганяти автомобіль з Європи самостійно? Ось вам поради експерта, які вживані авто невигідно приганяти з Німеччини.

    Теги: дизельне пальне Skoda Octavia Volkswagen Renault
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    Названо найпопулярніші вживані дизельні автомобілі в Україні