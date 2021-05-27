Названо найпопулярніші вживані дизельні автомобілі в Україні

Які дизельні автомобілі найчастіше купували українці на вторинному ринку у квітні 2021 року

Фаворитами українців на ринку вживаних дизельних автомобілів лишаються німці та французи. Про це свідчить статистика, яку оприлюднив Auto.Ria – найбільший в Україні онлайн-сервіс з продажу автомобілів.

Найбільшу частку займають моделі Volkswagen – 18%. На другому місці Renault з показником 15,5%. До п’ятірки найпопулярніших марок також увійшли Mercedes-Benz (7,4%), Opel (7,3%) та Skoda (7,2%).

Що ж стосується конкретних моделей, то топ-10 дизельних бестселерів на вторинному ринку виглядає наступним чином:

Volkswagen Passat; Renault Megane; Skoda Octavia; Renault Scenic; Volkswagen Golf; Volkswagen Transporter; Renault Kangoo; Opel Astra; Mercedes-Benz Vito; Ford Focus.

Якщо ви теж збираєтесь купувати вживаний автомобіль, то краще не зволікати, адже найближчим часом авто з пробігом в Україні мають подорожчати. Особливо це стосується «битків» із США. Про причини зростання цін ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

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