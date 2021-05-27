Названо найпопулярніші вживані дизельні автомобілі в Україні
Які дизельні автомобілі найчастіше купували українці на вторинному ринку у квітні 2021 року
Фаворитами українців на ринку вживаних дизельних автомобілів лишаються німці та французи. Про це свідчить статистика, яку оприлюднив Auto.Ria – найбільший в Україні онлайн-сервіс з продажу автомобілів.
Найбільшу частку займають моделі Volkswagen – 18%. На другому місці Renault з показником 15,5%. До п’ятірки найпопулярніших марок також увійшли Mercedes-Benz (7,4%), Opel (7,3%) та Skoda (7,2%).
Що ж стосується конкретних моделей, то топ-10 дизельних бестселерів на вторинному ринку виглядає наступним чином:
- Volkswagen Passat;
- Renault Megane;
- Skoda Octavia;
- Renault Scenic;
- Volkswagen Golf;
- Volkswagen Transporter;
- Renault Kangoo;
- Opel Astra;
- Mercedes-Benz Vito;
- Ford Focus.
Якщо ви теж збираєтесь купувати вживаний автомобіль, то краще не зволікати, адже найближчим часом авто з пробігом в Україні мають подорожчати. Особливо це стосується «битків» із США. Про причини зростання цін ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.
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