Названо вартість розмитнення популярних в Україні вживаних автомобілів

Скільки коштує розмитнення популярних вживаних автомобілів в Україні

Скільки коштує розмитнення найпопулярніших автомобілів в Україні

Переважна більшість автомобілів, які привозять в Україну, – це вживані моделі із Європи та США. Немало машин почали завозити і з Кореї. Експерти видання «АвтоОбоз» підрахували, скільки коштує розмитнення найпопулярніших автівок.

Volkswagen Jetta

З США українці найчастіше привозять вживані Volkswagen Jetta п'ятого та шостого поколінь. Найчастіше після невеликих ДТП. Першу машину, наприклад, можна знайти за $2 тис. Найпопулярніший двигун – бензиновий 2,5 л. Розмитнення в Україні коштуватиме ;3,2 тис.

Таким чином, загальна ціна без врахування доставки та ремонту зростає до $5200.

Автомобіль наступного покоління можна знайти за $5 тис. З таким саме двигуном 2,5 л розмитнення коштуватиме $3500 тис.

Підсумкова ціна – $8,5 тис.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat – другий за популярністю автомобіль, що імпортується до України з США з пробігом. Відразу варто зазначити, що модель відрізняється від однойменного родича на європейському ринку. Американський «Пассат» більший, простіший в технічному плані та дешевший. Тому й популярний.

За Passat 2012 року з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 л (170 к.с.) просять $8,4 тис. Хороша ціна за великий автомобіль, але пробіг сягає 260 тис. км. З урахуванням розмитнення в Україні доведеться заплатити $12,8 тис.

Тобто платежі «набігають» приблизно на $4,4 тис. А ще доставка, ремонт, сертифікація, постановка на облік.

Якщо за ті самі гроші вдасться знайти автомобіль вдвічі молодший, розмитнення складе менше – $3,6 тис.

Volkswagen Golf

Серед лідерів імпорту з Європи – вживані Volkswagen Golf. За хетчбек п'ятого покоління 2004 року випуску із бензиновим мотором об’ємом 1,6 л просять $5,4 тис.

З урахуванням розмитнення – $3 тис. – підсумкова ціна зростає до $8,4 тис.

За модель того ж покоління, але з дизелем на 2 л (2006 рік) просять $4,1 тис. Додаємо розмитнення у розмірі $4,3 тис. та отримуємо підсумкову вартість $8,3 тис.

Skoda Octavia

Майже таким самим високим попитом користується Skoda Octavia. Автомобіль 2010 року з маленьким бензиновим двигуном 1.2 л оцінили в $5,6 тис. Якщо з ЄС привезти такий вживаний автомобіль до України, розмитнення коштуватиме $2,5 тис.

У результаті заплатимо $8,1 тис.

Дизельна «Октавія» з мотором 1,9 л за $4 тис. вимагатиме митних платежів у розмірі тих самих $4 тис. Таким чином, підсумкова сума збільшується вдвічі – до $8 тис.