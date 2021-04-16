Німецький стартап анонсував найшвидшій електромобіль в світі

Німецька компанія обіцяє випустити електричний спорткар, який розганятиметься до 450 кілометрів на годину

Elektron Innovativ – стартап з Німеччини – представив концепт електричного спорткара Quasar. Він матиме потужну силову установку, яка розганятиме його до рекордної для електричних автомобілів швидкості.

Електромотори Elektron Quasar зможуть виробляти 2300 кінських сил. Потужність розподілятиметься на відносно невисоку масу електрокара – 1500 кілограмів. Прискорення до «сотні» займатиме 1,65 секунди.

Автори проєкту обіцяють: максимальна швидкість Elektron Quasar складатиме 450 кілометрів на годину. Це рекордний показник для сучасних електричних авто. Переконатися в цьому можна, подивившись топ-10 найшвидших електромобілів в світі.

Запас ходу електрокара не повідомляється.

Elektron Quasar

Elektron планує розпочати виробництво в 2023 році і виготовити лише 99 примірників Quasar, які будуть доставлені покупцям протягом трьох років.

Вартість електричного спорткара стартує з 2,2 мільйона євро.

Як виглядає рейтинг найдорожчих автомобілів в світі, дивіться за цим посиланням.