  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Німецький стартап анонсував найшвидшій електромобіль в світі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Elektron Quasar - Німецький стартап анонсував найшвидшій електромобіль в світі
    Elektron Quasar
    Фото з відкритих джерел

    Німецька компанія обіцяє випустити електричний спорткар, який розганятиметься до 450 кілометрів на годину

    Elektron Innovativ – стартап з Німеччини – представив концепт електричного спорткара Quasar. Він матиме потужну силову установку, яка розганятиме його до рекордної для електричних автомобілів швидкості.

    Електромотори Elektron Quasar зможуть виробляти 2300 кінських сил. Потужність розподілятиметься на відносно невисоку масу електрокара – 1500 кілограмів. Прискорення до «сотні» займатиме 1,65 секунди.

    Автори проєкту обіцяють: максимальна швидкість Elektron Quasar складатиме 450 кілометрів на годину. Це рекордний показник для сучасних електричних авто. Переконатися в цьому можна, подивившись топ-10 найшвидших електромобілів в світі.

    Запас ходу електрокара не повідомляється.

    Elektron Quasar
    Elektron Quasar

    Elektron планує розпочати виробництво в 2023 році і виготовити лише 99 примірників Quasar, які будуть доставлені покупцям протягом трьох років.

    Вартість електричного спорткара стартує з 2,2 мільйона євро.

    Як виглядає рейтинг найдорожчих автомобілів в світі, дивіться за цим посиланням.

    Теги: рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies