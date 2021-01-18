В Україні дебютує відразу два люксових електричних кросовера BMW

У 2021 році в Україні почнуться продажі BMW iX та BMW iX3

Цього року в Україні стартують продажі BMW iX – першого електричного кросовера марки, який побудовано з чистого аркушу. Про це «Главкому» повідомили в місцевому представництві німецької компанії.

Електромобіль оснащено двома моторами, які здатні продукувати 500 кінських сил. З місця до «сотні» iX вміє розганятися менш, ніж за п’ять секунд.

Від звичайної побутової мережі кросовер можна зарядити приблизно за 11 годин. Але, звісно, що більш потужніші зарядки здатні «заправити» електромобіль значно швидше – від мережі потужністю 200 кіловат BMW iX заряджається на 80% приблизно за 40 хвилин.

BMW iX3

Ще один електромобіль BMW, який з’явиться в Україні в 2021 році, – це електрична версія кросовера X3, яка попереду отримала додатковий індекс «i».

BMW iX3 оснащується батареєю ємністю 80 кіловат-годин. Це дозволяє проїжджати на одному заряді 460 кілометрів (за циклом WLTP). Швидка зарядка «заправляє» акумулятор приблизно за півгодини.

Електромотор, розташований на задній осі, видає майже 290 кінських сил і 400 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 180 кілометрів на годину.

В цілому цього року в Україні дебютує рекордна кількість електричних моделей. Які саме електрокари з’являться на українському ринку – дивиться в ексклюзивному матеріалі «Главкома» за цим посиланням.