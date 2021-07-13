Електромобіль потрапив до Книги рекордів Гіннеса. І це не Tesla

Електромобіль Ford встановив рекорд по дальності пробігу на одній кіловат-годину

Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E встановив рекорд по дальності пробігу на одній кіловат-годині і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Команда з трьох чоловіків, серед яких був кореспондент BBC Пол Кліфтон, подолала 1 352 кілометри. Але під час подорожі електрокар заряджали декілька разів.

В середньому електромобіль витратив одну кіловат-годину електроенергії на 10,5 кілометра.

Але метою поїздки не було встановлення рекорду. Учасники пробігу хотіли показати, що дальність ходу електрокарів вже порівнянна з автомобілями, оснащеними паливними двигунами.

«Цей рекорд демонструє, що тепер електромобілі підходять усім. Не тільки для коротких поїздок по місту або на роботу, а й для тривалих подорожей через всю країну», - прокоментували досягнення члени команди.

У заїзді взяв участь Mustang Mach-E Extended Range RWD, оснащений електромотором потужністю 294 кінські сили і батареєю на 88 кіловат-годин. Паспортний пробіг на повній зарядці у такого кросовера складає 610 кілометрів. Проте випробувачі довели, що в реальності можна отримати більше 800 кілометрів.

На маршруті довелося заряджати акумулятор всього два рази, витративши на це в цілому 45 хвилин. За даними ж самого Ford, 10 хвилин на 150-кіловатному терміналі дадуть Mustang Mach-E додаткові 117 кілометрів пробігу.

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