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    Електромобіль потрапив до Книги рекордів Гіннеса. І це не Tesla

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    Ford Mustang Mach-E / Фото: Ford - Електромобіль потрапив до Книги рекордів Гіннеса. І це не Tesla
    Ford Mustang Mach-E / Фото: Ford

    Електромобіль Ford встановив рекорд по дальності пробігу на одній кіловат-годину

    Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E встановив рекорд по дальності пробігу на одній кіловат-годині і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Команда з трьох чоловіків, серед яких був кореспондент BBC Пол Кліфтон, подолала 1 352 кілометри. Але під час подорожі електрокар заряджали декілька разів.

    В середньому електромобіль витратив одну кіловат-годину електроенергії на 10,5 кілометра.

    Але метою поїздки не було встановлення рекорду. Учасники пробігу хотіли показати, що дальність ходу електрокарів вже порівнянна з автомобілями, оснащеними паливними двигунами.

    «Цей рекорд демонструє, що тепер електромобілі підходять усім. Не тільки для коротких поїздок по місту або на роботу, а й для тривалих подорожей через всю країну», - прокоментували досягнення члени команди.

    У заїзді взяв участь Mustang Mach-E Extended Range RWD, оснащений електромотором потужністю 294 кінські сили і батареєю на 88 кіловат-годин. Паспортний пробіг на повній зарядці у такого кросовера складає 610 кілометрів. Проте випробувачі довели, що в реальності можна отримати більше 800 кілометрів.

    На маршруті довелося заряджати акумулятор всього два рази, витративши на це в цілому 45 хвилин. За даними ж самого Ford, 10 хвилин на 150-кіловатному терміналі дадуть Mustang Mach-E додаткові 117 кілометрів пробігу.

    Серед сучасних електромобілів найбільш вражаючий показник запасу ходу – у люксового седана Mercedes EQS. Детально про цю новинку «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі Mustang Mach-E
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    Електромобіль потрапив до Книги рекордів Гіннеса. І це не Tesla