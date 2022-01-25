Поліція почала таємне полювання на дорогах. Які водії можуть потрапити у пастку?

В Україні запускають новий різновид контролю дорожнього руху. Слідкувати за водіями будуть таємно

Вже більше року в Україні працюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вони вже встигли заробити немало грошей. Проте, виявилося, що поліції цього замало. І вона придумали новий спосіб полювання на водіїв – «фантомні» патрулі.

З’явитися на дорогах України поліцейські «фантоми» мають, за даними поліції, 25 січня 2022 року. Тобто, вони вже мали виїхати на полювання за порушниками. Поки що їх буде небагато, але згодом їх кількість помітно збільшиться.

Що відомо про «фантомні» патрулі

Поліцейські «фантоми» будуть набагато підступнішими за камери. Адже, по-перше, вони будуть постійно пересуватися. Тож, водії ніколи не знатимуть, де їх можуть спіймати на «гарячому».

По-друге, «фантоми» не мають жодних розпізнавальних знаків, тоді як попередження про камери є завжди.

Пересуватимуться таємні патрулі на кросоверах Skoda Kodiaq – найбільшому та найдорожчому кросовері у лінійці чеської марки. Незрозуміло, чому поліція обрала саме цю модель – це далеко не дешевий автомобіль. Українські ціни на Kodiaq стартують з 900 тис. грн. Наприклад, Renault Duster можна було б купити удвічі дешевше.

У майбутньому серед «фантомів» мають з’явитися і інші моделі. Які саме, не повідомляється. У поліції кажуть, що це буде таємниця.

Також невідомо, в яких населених пунктах працюватимуть «фантомні» патрульні. Проте, скоріш за все, поки що мова йде лише про чотири екіпажі. Але до кінця року їх кількість може перевищити 20 одиниць. А наступного року «фантомів» має бути більше 100 одиниць.

Кого та як штрафуватимуть

Автомобілі оснащено системами автоматичної фіксації порушень ПДР

За даними поліції, «фантоми» оснащено обладнанням для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Патрулі можуть фіксувати порушення ПДР як під час руху, так і у нерухомому стані.

Передусім водіїв штрафуватимуть за перевищення швидкості. Однак у деяких випадках поліція звертатиме увагу і на інші порушення.

Зупиняти порушників у більшості випадків не будуть. Обладнання автоматично фіксуватиме порушення, та передаватиме його до системи – тієї самої, у якій працюють і камери. І ця система вже виписуватиме «листи щастя».

У деяких випадках, коли поліція бачитиме злісне порушення правил дорожнього руху, у процес покарання може втручатися патрульний. Але це буде виключенням із правил.

Інші важливі зміни для водіїв

Також у 2022 році в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд для всіх без виключення легковиків. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.

Детально про повернення обов'язкового технічного огляду ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.