Поліція спіймала чергову Tesla без водія за кермом

Поліція штату Каліфорнія зупинила електромобіль, який рухався без водія за кермом

Під час зупинки поліцією 25-річний власник електрокара знаходився на задньому сидінні

Поліція штату Каліфорнія зупинила електромобіль Tesla Model 3, який рухався по швидкісній трасі без водія за кермом. Машина їхала на автопілоті, в той час як її власник, 25-річний, перемістився на заднє сидіння.

Про цей інцидент поліцейські розповіли н своїй офіційній сторінці в Facebook.

Увечері в понеділок в місцеве відділення поліції надійшло відразу кілька дзвінків від очевидців, які розповідали про Model 3, що їде без водія за кермом на схід по федеральній автостраді.

Поліцейські нагнали «Теслу» на мосту між Сан-Франциско і Окленд і виявили, що людина в машині все-таки є. Але вона сидить ззаду.

Коли правоохоронці затребували зупинити авто, «водій» перебрався на переднє сидіння і зупинив електрокар на узбіччі. В результаті 25-річного чоловіка затримали. Проти нього висунуті звинувачення за небезпечне водіння і непокору офіцерові поліції.

Ймовірно, Шарма не вперше виявляє надмірну довіру автономних систем: після інциденту в Мережі виявили відеозапис з Model 3 і схожим на порушника чоловіком. На кадрах він так само безтурботно сидить ззаду, поклавши ногу на кермо, поки електрокар рухається на автопілоті.

Парам Шарма на задньому дивані Tesla Model 3

Сам Шарма не вважає свою поведінку небезпечною ні для себе, ні для оточуючих. Вийшовши з в'язниці, він заявив місцевому телеканалу KTVU, що не збирається переглядати свою «манеру водіння» і знову сяде на заднє сидіння електрокара, як тільки акумулятор зарядиться.

Він також похвалив главу Tesla Ілона Маска, і зазначив, що «він знає, що робить, а люди просто занадто бояться».

Це далеко не перший інцидент, пов'язаний з небезпечною особливістю Tesla. Незважаючи на те, що автопілот електрокара за правилами вимагає присутності людини на водійському сидінні, «обдурити» систему виявилося нескладно. Доказом цього є експеримент, який нещодавно поставили експерти Consumer Sports – американської організації, що досліджує споживчі ринки.

Детально про експеримент американців – за цим посиланням.