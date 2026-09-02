Непомітні патрулі на дорогах:на другий день роботи «фантоми» спіймали удвічі більше порушників

Наразі на автошляхах Києва та області працюють три «фантомні патрулі»

Попри оголошення поліції про повернення прихованих патрулів, вже на другий день їхньої роботи кількість виписаних штрафів зросла більш ніж удвічі

Попередження від правоохоронців не зупинили водіїв: на другий день після повернення «фантомних патрулів» кількість зафіксованих перевищень швидкості у столиці та регіоні зросла більш ніж удвічі у порівнянні з першим днем фіксації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Якщо у перший день відновлення патрулювання, 31 серпня, поліцейські винесли 810 постанов, то вже 1 вересня кількість зафіксованих спецавтомобілями «Фантом» порушень сягнула 1 799. Усі вони оформлені в автоматичному режимі за перевищення швидкості.

Наразі на автошляхах Києва та області працюють три «фантомні патрулі» – автомобілі цивільного вигляду, які вимірюють швидкість інших машин безпосередньо під час руху. У поліції зазначають, що надалі кількість таких авто та географію їхнього застосування планують розширювати.

Окрім «фантомів», швидкісний режим контролюють і стаціонарні комплекси автоматичної фіксації. Зараз в Україні працюють 60 таких камер, однак для перекриття всіх аварійно небезпечних ділянок доріг потрібно встановити ще близько 600 пристроїв.

Посилення контролю на дорогах відбувається в межах виконання доручення президента Володимира Зеленського щодо розробки заходів із підвищення відповідальності за порушення ПДР.