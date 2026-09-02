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Непомітні патрулі на дорогах:на другий день роботи «фантоми» спіймали удвічі більше порушників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Непомітні патрулі на дорогах:на другий день роботи «фантоми» спіймали удвічі більше порушників
Наразі на автошляхах Києва та області працюють три «фантомні патрулі»
фото: патрульна поліція

Попри оголошення поліції про повернення прихованих патрулів, вже на другий день їхньої роботи кількість виписаних штрафів зросла більш ніж удвічі

Попередження від правоохоронців не зупинили водіїв: на другий день після повернення «фантомних патрулів» кількість зафіксованих перевищень швидкості у столиці та регіоні зросла більш ніж удвічі у порівнянні з першим днем фіксації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Якщо у перший день відновлення патрулювання, 31 серпня, поліцейські винесли 810 постанов, то вже 1 вересня кількість зафіксованих спецавтомобілями «Фантом» порушень сягнула 1 799. Усі вони оформлені в автоматичному режимі за перевищення швидкості.

Наразі на автошляхах Києва та області працюють три «фантомні патрулі» – автомобілі цивільного вигляду, які вимірюють швидкість інших машин безпосередньо під час руху. У поліції зазначають, що надалі кількість таких авто та географію їхнього застосування планують розширювати.

Окрім «фантомів», швидкісний режим контролюють і стаціонарні комплекси автоматичної фіксації. Зараз в Україні працюють 60 таких камер, однак для перекриття всіх аварійно небезпечних ділянок доріг потрібно встановити ще близько 600 пристроїв.

Посилення контролю на дорогах відбувається в межах виконання доручення президента Володимира Зеленського щодо розробки заходів із підвищення відповідальності за порушення ПДР.

Теги: Київ дороги

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