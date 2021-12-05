Влада конфіскує розмитнені «євробляхи». Експерти пояснили причину

Митниця почала конфісковувати «євробляхи», які вже розмитнені. Причину пояснили представники «Авто Євро Сила»

Державна митна служба почала конфісковувати вже розмитнені автомобілі на європейській реєстрації. Про це повідомляє видання UBR із посиланням на громадську організацію «Авто Євро Сила» (АЄС).

Зазначається, що митники почали конфісковувати автомобілі, які розмитнили вже давно – ще за старими правилами та цінами на оформлення. У АЄС наголосили, що це дуже небезпечний прецедент. Тепер на таких самих підставах митниця разом із виконавчою службою може конфіскувати дуже багато вже розмитнених «євроблях».

Як приклад, конфіскували авто, яке було розмитнено ще у 2019 році, а сума відповідних платежів склала тоді близько €3,5 тис.

У 2020 році водієві прийшли документи з суду з рішенням про конфіскацію цього авто, яким він користувався на підставі довіреності. За словами потерпілого автомобіліста, митниця не погодилася навіть на оплату штрафу у розмірі вартості машини (за купчою – тисяча доларів), та залучали до стягнення виконавчу службу.

Як пояснюють представники АЄС, на момент винесення ухвали, громадянка яка оформлювала довіреність, вже померла. Водій, у якого забрали авто, намагався його повернути. Але суперечки поки що нічим хорошим для нього не закінчилися – апеляція програна.

На думку суду, люди, які ввозили авто, підробили довіреність. Не допомогло навіть те, що у техпаспорті вказано нинішнього власника транспорту, який його і розмитнював у 2019 році.

Окрім штрафу у розмірі повної вартості авто, митники наполягають ще й на стягненні 33 тис. грн санкцій. Плюс – оплата всіх судових витрат. Наразі авто перебуває у розшуку виконавчою службою.

Митниця може перевіряти документи, на підставі яких машина потрапила до України, протягом трьох років від моменту ввезення. Це називається митний аудит.

В Україні до 11 листопада діяла спрощена процедура розмитнення «євроблях». За цей час було розмитнено понад 83 тис. автомобілів. Про те, що буде далі з нерозмитненими автомобілями та їх власниками, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.