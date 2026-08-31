Росія випробовує новий «літаючий штаб» для керування бойовими дронами

Двомісний винищувач планують використовувати як повітряний пункт управління для ударів безпілотниками

У Росії випробовують двомісну модифікацію винищувача Су-57Д, яку планують використовувати не лише для навчальних завдань, а й як повітряний пункт управління безпілотними системами. Про це заявили в російській корпорації «Ростех», повідомляє «Главком».

За задумом російських розробників, друге місце в кабіні має дозволити окремому члену екіпажу керувати безпілотниками, тоді як основний пілот зосереджуватиметься на виконанні головного бойового завдання.

Зокрема, йдеться про можливість управління важким ударно-розвідувальним БПЛА С-70 «Охотник», а також ройовими та груповими системами. У Росії стверджують, що така схема має дати змогу одночасно виконувати завдання винищувача та координувати безпілотні апарати.

Ще одним напрямом випробувань називають технології так званого бойового штучного інтелекту. Російська Об’єднана авіабудівна корпорація заявляє, що Су-57Д можуть використовувати як платформу для відпрацювання технологій, які Москва відносить до винищувачів шостого покоління.

Прототип двомісного літака, за даними російської сторони, вперше піднявся в повітря у травні 2026 року. Наразі він проходить льотні випробування. Водночас заявлені можливості нового літака поки залишаються на рівні планів. Окупанти не оприлюднили результатів випробувань, які підтверджували б можливість Су-57Д реально керувати безпілотниками або застосовувати заявлені технології штучного інтелекту.

Су-57Д – це не просто навчальна двомісна версія винищувача. Країна-агресор розглядає його як своєрідний «мозковий центр» для безпілотної авіації. Другий член екіпажу має координувати дії дронів, поки пілот керуватиме самим винищувачем. Такий підхід передбачає, що один літак зможе виконувати роль «ведучої» машини для групи безпілотників під час бойового завдання. Тому в майбутньому літак може становити загрозу не лише для України, але й країн НАТО.

Варто нагадати, що російські військові, ймовірно, готуються до нової серії випробувань крилатої ракети «Буревісник» із ядерною енергетичною установкою.