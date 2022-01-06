Презентовано електромобіль з рекордним запасом ходу (фото)

Mercedes показав електромобіль, який проїжджає на одній зарядці тисячу кілометрів

Відбувся дебют електромобіля з рекордним запасом ходу: Mercedes презентував новинку, яка, як стверджує виробник, на одній зарядці може проїхати більше ніж будь-який інший сучасний електрокар.

Нова модель Mercedes називається Vision EQXX. Поки що вона має статус концепту. Але новинка демонструє останні досягнення німецької компанії у створені електромобілів.

Запас ходу Vision EQXX

Mercedes Vision EQXX оснащено батареєю ємністю 100 кіловат-годин. Це, за великим рахунком, стандартний акумулятор для сучасних «далекобійних» електромобілів. Приблизно такий саме за ємністю акумулятор має Tesla Model S.

Але німцям вдалося зробити батарею на 30% легшою та вдвічі меншою, ніж, наприклад, у іншої новинки Mercedes – електричного лімузину EQS, який, до речі, вже анонсовано в Україні.

До того ж, EQXX має рекордно низький коефіцієнт аеродинамічного опору 0,17. Наприклад, у Tesla Model S він знаходиться на рівні 0,24, у Mercedes EQS – 0,20, у Porsche Taycan – 0,22.

Все це, на переконання німців, дозволяє EQXX проїжджати на одній зарядці тисячу кілометрів. Для порівняння: найкращий показник Tesla Model S (за циклом EPA) – близько 650 кілометрів. Mercedes EQS на одній зарядці проїжджає 770 кілометрів. Щоправда, це дані за більш «м’яким» циклом WLTP.

А ось рекордсменом серед серійних моделей сьогодні є електричний седан Lucid Air, виробництво якого стартувало наприкінці 2021 року. Цей електрокар за циклом EPA здатен долати 840 кілометрів.

До речі, за яким циклом вимірювали запас ходу Mercedes Vision EQXX, невідомо. Тож, поки що це рекордсмен лише на папері.

Окрім батареї до складу силової установки входить єдиний електромотор потужністю 204 кінські сили. Показник, м’яко кажу, посередній. Але, скоріш за все, скромний мотор – це теж одна з причин рекордного запасу ходу.

Оснащення

У дах Vision EQXX вбудовано сонячні панелі. У ясний день вони дадуть додаткові 25 кілометрів пробігу.

Мультимедійна система є широкоформатним вигнутим 8K-дисплеєм на всю ширину передньої панелі, з роздільною здатністю 7680x660 пікселів.

Спеціально для Vision EQXX «Мерседес» візуалізував віртуального помічника і змусив його звучати більш природно і емоційно.

Для обробки салону німці використовували інноваційні матеріали. Наприклад, текстиль із волокон, що розкладаються. А отриманий з грибів шкірозамінник і його аналог на основі волокон кактуса стали оббивкою сидінь і центрального тунелю. Килимки концепту виготовили з бамбука, кермо обтягнули мікрофіброю, а накладки зробили із біопластику.