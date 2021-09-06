Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)

Дебютував перший електричний кросовер виробника елітних автомобілів – Mercedes-Maybach EQS SUV

На виставці в Мюнхені представили перший електричний кросовер від Mercedes-Maybach – EQS SUV. Це без перебільшення найрозкішніший «паркетник» на електриці. Поки що новинка дебютувала у статусі концепту. Але в компанії стверджують, що машина дуже близька до серійної версії.

На одній зарядці Maybach EQS SUV зможе проїжджати 600 кілометрів (за циклом WLTP).

Серед незвичних дизайнерських рішень – фари з малюнком у вигляді хитрого переплетення логотипу Maybach, «китовий вус» повітрозбірника в передньому бампері та масивні 24-дюймові диски в стилі ретро.

За аналогією з іншими «Майбахами» електрокар може мати двоколірний кузов. Ще одна особливість – повністю автоматичні двері, які здатні відкриватися при наближенні людини до автомобіля.

У салоні – інформаційно-розважальний комплекс, до складу якого входять три екрани. Також виробник замість класичного керма зробив штурвал. Рельєфні крісла мають тонкі спинки та вставки з рожевого золота. Підлога вкрита штучним хутром.

Місць всього чотири – для водія та трьох пасажирів.

Серійний Mercedes-Maybach EQS SUV представлять протягом двох років, але спочатку в продаж надійдуть звичайні кросовери EQS, які з’являться у продажу у 2022 році.