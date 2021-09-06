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    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)

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    Електричний кросовер Mercedes-Maybach EQS SUV - Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)

    Електричний кросовер Mercedes-Maybach EQS SUV

    Фото: Mercedes

    Дебютував перший електричний кросовер виробника елітних автомобілів – Mercedes-Maybach EQS SUV

    На виставці в Мюнхені представили перший електричний кросовер від Mercedes-Maybach – EQS SUV. Це без перебільшення найрозкішніший «паркетник» на електриці. Поки що новинка дебютувала у статусі концепту. Але в компанії стверджують, що машина дуже близька до серійної версії.

    На одній зарядці Maybach EQS SUV зможе проїжджати 600 кілометрів (за циклом WLTP).

    Серед незвичних дизайнерських рішень – фари з малюнком у вигляді хитрого переплетення логотипу Maybach, «китовий вус» повітрозбірника в передньому бампері та масивні 24-дюймові диски в стилі ретро.

    За аналогією з іншими «Майбахами» електрокар може мати двоколірний кузов. Ще одна особливість – повністю автоматичні двері, які здатні відкриватися при наближенні людини до автомобіля.

    У салоні – інформаційно-розважальний комплекс, до складу якого входять три екрани. Також виробник замість класичного керма зробив штурвал. Рельєфні крісла мають тонкі спинки та вставки з рожевого золота. Підлога вкрита штучним хутром.

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    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)
    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)

    Місць всього чотири – для водія та трьох пасажирів.

    Серійний Mercedes-Maybach EQS SUV представлять протягом двох років, але спочатку в продаж надійдуть звичайні кросовери EQS, які з’являться у продажу у 2022 році.

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    Теги: Електромобілі кросовери Mercedes EQS
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    Презентовано найрозкішніший електричний кросовер сучасності (відео, фото)