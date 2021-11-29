Продажі найбільшого автовиробника у світі обвалилися

У 2021 році на 20% впали світові продажі Toyota – найбільшого виробника автомобілів у світі

Найбільший світовий автовиробник Toyota повідомив про падіння обсягів виробництва та продажів, пише видання Bloomberg.

У жовтні 2021 року компанія випустила 627,5 тис. автомобілів. Це приблизно на чверть менше, ніж рік тому.

Продажі японської компанії впали на 20% – до 677 564 штук.

Падіння пов'язане з нестачею запчастин і мікрочіпів. Компанія повідомила, що збільшить виробництво у листопаді, за підсумками якого планується випустити 850-900 тис. автомобілів.

Toyota – не єдина компанія, яка повідомила про падіння виробництва. Nissan повідомив, що, порівняно з жовтнем 2020 року, виробництво впало на 22%, продажі – на 16%.

Випуск автомобілів компанії Honda у жовтні скоротився на 28%.