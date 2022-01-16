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    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель

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    Rolls-Royce Ghost - Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель
    Rolls-Royce Ghost
    фото з відкритих джерел

    Британська марка встановила рекорд за кількістю проданих машин та стала лідером у своєму сегменті ринку

    Rolls-Royce звітував про рекордні глобальні продажі. За 2021 рік дилери передали клієнтам майже тис. машин, що на 49% більше ніж минулого року.

    Рекордно продажі автомобілів Rolls-Royce виросли у Китаї, Північній та Південній Америці, а також Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

    Найпопулярнішою моделлю у 2021 році став люксовий седан під назвою Ghost, що перекладається як «привид». Це найуспішніша модель марки за її більш ніж 116-річну історію.

    Ghost дебютував у 2009 році. А 2020-му світ побачило друге покоління седана. Автомобіль оснащено світлодіодною оптикою з лазерною технологією, що дозволяє бити променем на 600 метрів.

    Під капотом – бензиновий мотор об’ємом 6,75 літра, який видає 571 кінську силу і 850 Нм обертального моменту. У парі з двигуном працює восьмидіапазонний «автомат». До 100 км/год седан розганяється за 4,8 секунди.

    Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 кілометрів на годину.

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    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель
    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель
    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель
    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель
    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель
    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель
    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель
    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель
    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель
    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель
    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель

    У планах компанії на найближче майбутнє запуск першого серійного електрокара під назвою Spectre. Новинка з’явиться у четвертому кварталі 2023 року.

    За неофіційними даними, він матиме власну платформу. Але основні вузли електрокар ділитиме з кросовером BMW iX і i7. Також очікується, що електричне купе отримає батарею на 100 кіловат-годин, одного заряду якої вистачить на 500 кілометрів.

    Нагадаємо, що марка Rolls-Royce входить до складу німецького концерну BMW.

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    Теги: Rolls-Royce авторинок
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    Rolls-Royce звітував про рекордні продажі. Названо найпопулярнішу модель