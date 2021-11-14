Водії отримають сервіс, який допоможе уникати штрафів

Українські програмісти розробляють сервіс, який допоможе уникати штрафів за перевищення швидкості

В Україні з’явиться сервіс який допоможе уникати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє видання «Сьогодні» із посиланням на авторів проєкту – команду «Штрафи UA».

Що відомо про сервіс

Як відзначають розробники, проблема для водіїв полягає у тому, що, проїжджаючи ділянку, де встановлена камера, вони не завжди можуть зрозуміти, чи було скоєно порушення та чи буде винесено постанову.

Не у кожного є мобільний додаток, тож деякі про штраф навіть не дізнаються і це може призвести до того, що постанову передадуть до виконавчої служби. У такому разі ця сума зростає вдвічі і до неї додаються стягнення у вигляді витрат і збору виконавчої служби за відкриття справи.

«Ми вирішили у нашому додатку крім основних функцій перевірки та моментальної сплати штрафів додати функцію, яка дає змогу водієві бачити загальну статистику порушень на ділянках доріг, де встановлені камери, та водночас особисту статистику порушень у цих місцях», – каже Денис Дмитров, експерт з безпеки дорожнього руху та засновник «Штрафи UA».

Новий сервіс дозволить обирати безпечний маршрут, а доступною для водіїв вона стане вже на початку 2022 року.

«В містах, де камери працюють з серпня, частка погашення штрафів у середньому – 76%. Найнижчий відсоток погашення в Одесі – 19%. У цьому місті камери з'явилися лише минулого тижня. Вочевидь, що люди починають усвідомлювати проблему, стають більш дисциплінованими. У них формується звичка перевіряти наявність штрафів та контролювати їхнє погашення», – каже представник «Штрафи UA» Таїсія Юрздицька.

Яке покарання передбачено за перевищення швидкості

В Україні у 2021 році штрафи за порушення правил дорожнього руху суттєво збільшилися. Зараз мінімальний штраф складає 510 гривень. Найлегше покарання передбачено за:

непристебнутий пасок;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

А ось за перевищення швидкості у населених пунктах на понад 50 кілометрів на годину треба заплатити 3,4 тис. грн. Такий само штраф передбачено за втечу з місця ДТП.

Проте, це далеко не найбільший штраф, який можна сплатити за порушення ПДР. Які порушення обійдуться водіям найдорожче – дивіться за цим посиланням.

За несплату штрафів – конфіскація автомобіля

Також нещодавно за несплату штрафів за перевищення швидкості влада почала конфісковувати автомобілі.

Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафів за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких «швидкісних» порушників.

Треба відзначити, що законною підставою для конфіскації автомобіля може бути лише рішення суду.

Детально про те, хто може лишитися без автомобіля, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Інші зміни для водіїв

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все, що потрібно знати водіям про повернення техогляду, – у матеріалі за посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.