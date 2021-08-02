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    Скоро в Україні? Новий електромобіль Volkswagen вже продають як «биток»

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    Volkswagen ID.4 - Скоро в Україні? Новий електромобіль Volkswagen вже продають як «биток»
    Volkswagen ID.4
    Фото: Volkswagen

    Електричний кросовер Volkswagen ID.4 після аварії вже можна купити на аукціоні в США

    Електричний кросовер Volkswagen I.D.4 тільки-но розпочали виробляти в Китаї та поставляти на ринок США. Але перший такий екземпляр вже побили. Страхова компанія списала машину та продала на аукціоні Copart.

    Не виключено, що автомобіль викупили для імпорту в Україну, повідомляє видання Auto.24.

    Volkswagen ID.4 на аукціоні
    Volkswagen ID.4 на аукціоні

    Машину побили в бік, що для електромобіля може бути критичним – внизу розташована тягова батарея. Відомостей про її цілісність немає. Однак таке цілком можливе через високу вартість відновлювального ремонту, яку заявила страхова компанія – $21 985. При цьому весь автомобіль оцінений у $44 858.

    В Україні поки що офіційно не продається жоден електромобіль Volkswagen.

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    Теги: Електромобілі кросовери Volkswagen
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    Скоро в Україні? Новий електромобіль Volkswagen вже продають як «биток»