Скоро в Україні? Новий електромобіль Volkswagen вже продають як «биток»

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 після аварії вже можна купити на аукціоні в США

Електричний кросовер Volkswagen I.D.4 тільки-но розпочали виробляти в Китаї та поставляти на ринок США. Але перший такий екземпляр вже побили. Страхова компанія списала машину та продала на аукціоні Copart.

Не виключено, що автомобіль викупили для імпорту в Україну, повідомляє видання Auto.24.

Volkswagen ID.4 на аукціоні

Машину побили в бік, що для електромобіля може бути критичним – внизу розташована тягова батарея. Відомостей про її цілісність немає. Однак таке цілком можливе через високу вартість відновлювального ремонту, яку заявила страхова компанія – $21 985. При цьому весь автомобіль оцінений у $44 858.

В Україні поки що офіційно не продається жоден електромобіль Volkswagen.