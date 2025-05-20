В Україні вступили у дію нові правила обов’язкового техогляду: що змінилось
Згідно з постановою процедура проходження техогляду буде максимально прозорою
В Україні з 19 травня почали діяти нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. Відповідні зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів №286 від 4 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову.
Нові правила запроваджують посилений контроль, обов'язкову фотофіксацію кожного етапу та значно підвищені тарифи.
Згідно з постановою процедура проходження техогляду буде максимально прозорою та не залишить шансів для зловживань чи фіктивних документів.
Відео та фото фіксація
- Відеофіксація – обов’язкова, проводиться під час усього процесу перевірки конструкції та технічного стану авто;
- Фото – з усіх боків авто з увімкненими фарами, «аварійкою» тощо. Зображення має забезпечувати можливість визначення марки, кольору, номерних знаків авто;
- Всередині авто: обов’язкові фото одометра, тахографа (якщо є), додаткових педалей (для навчальних авто);
- Якість фото: без редагування, авто – 70% кадру, дата – автоматично;
- Більше не потрібно: фото гальмівних випробувань, димності, друк фото на протоколі;
- Постанова стосується лише тих категорій транспортних засобів, які вже підлягають обов'язковому техогляду.
Панель приладів, тахографи та деталі
Ще одне нововведення – можливість фотографувати не лише одометр, а й тахограф, якщо транспортний засіб ним обладнаний. Більше того, в такому випадку обов’язково додаються знімки ввімкненого тахографа та таблички перевірки його адаптації.
Для навчальних автомобілів спрощено опис: тепер не потрібно вказувати кожен елемент управління окремо – достатньо загальної фіксації всіх додаткових педалей та дзеркал для інструктора.
Автобуси
Щодо автобусів категорій М2 і М3 вимоги не змінилися – як і раніше, необхідно фіксувати салон із сидіннями для пасажирів (без місця водія). Але з’явилася нова опція: за вимогою замовника передбачена додаткова перевірка автобусів, які планується використовувати на маршрутах загального користування — міських, приміських, міжміських та міжнародних.
Хто може не проходити техогляд
- легкові автомобілі, причепи/напівпричепи до них (крім таксі та машин, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку) – незалежно від року випуску;
- легкові автомобілі, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку, вантажні авто вантажопідйомністю до 3,5 тонни та причепи до них – віком до двох років;
- мотоцикли, мопеди, мотоколяски та подібний, прирівняний до них транспорт – незалежно від року випуску.
Скасовано
- фіксація результатів гальмівних випробувань на стенді;
- фотографування вмісті СО, СН та димність у вихлопі;
- друкування фото на звороті протоколу.
Ціни
- для легкових і вантажних авто до 3,5 тон вартість зросте з 1050 до 1700 грн;
- для автобусів та вантажівок понад 3,5 тон – з 1500 до 2300 грн;
- для причепів і мотоциклів – зростання до 2300 грн залежно від категорії.
- окремо подорожчає й послуга внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифіката техогляду) – з 300 до 500 грн.
Тахографи
- перевірка й адаптація цифрових тахографів коштуватиме з 1200 до 1600 грн;
- зчитування даних з карток водія зі 100 до 150 грн;
- зчитування з самих тахографів з 250 до 300 грн.
Непроходження техогляду або його перенесення
- штраф: від 340 грн за відсутність технічного обслуговування на першій зупинці до 17 тис. грн за повторне порушення.
- позбавлення права керування: від 3 до 6 місяців.
- адміністративний арешт: від 5 до 10 діб.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України спростувало інформацію, що шириться соцмережами, про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки в автомобілях.
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