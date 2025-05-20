В Україні вступили у дію нові правила обов’язкового техогляду: що змінилось

Згідно з постановою процедура проходження техогляду буде максимально прозорою

В Україні з 19 травня почали діяти нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. Відповідні зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів №286 від 4 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову.

Нові правила запроваджують посилений контроль, обов'язкову фотофіксацію кожного етапу та значно підвищені тарифи.

Згідно з постановою процедура проходження техогляду буде максимально прозорою та не залишить шансів для зловживань чи фіктивних документів.

Відео та фото фіксація

Відеофіксація – обов’язкова, проводиться під час усього процесу перевірки конструкції та технічного стану авто;

Фото – з усіх боків авто з увімкненими фарами, «аварійкою» тощо. Зображення має забезпечувати можливість визначення марки, кольору, номерних знаків авто;

Всередині авто: обов’язкові фото одометра, тахографа (якщо є), додаткових педалей (для навчальних авто);

Якість фото: без редагування, авто – 70% кадру, дата – автоматично;

Більше не потрібно: фото гальмівних випробувань, димності, друк фото на протоколі;

Постанова стосується лише тих категорій транспортних засобів, які вже підлягають обов'язковому техогляду.

Панель приладів, тахографи та деталі

Ще одне нововведення – можливість фотографувати не лише одометр, а й тахограф, якщо транспортний засіб ним обладнаний. Більше того, в такому випадку обов’язково додаються знімки ввімкненого тахографа та таблички перевірки його адаптації.

Для навчальних автомобілів спрощено опис: тепер не потрібно вказувати кожен елемент управління окремо – достатньо загальної фіксації всіх додаткових педалей та дзеркал для інструктора.

Автобуси

Щодо автобусів категорій М2 і М3 вимоги не змінилися – як і раніше, необхідно фіксувати салон із сидіннями для пасажирів (без місця водія). Але з’явилася нова опція: за вимогою замовника передбачена додаткова перевірка автобусів, які планується використовувати на маршрутах загального користування — міських, приміських, міжміських та міжнародних.

Хто може не проходити техогляд

легкові автомобілі, причепи/напівпричепи до них (крім таксі та машин, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку) – незалежно від року випуску;

легкові автомобілі, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку, вантажні авто вантажопідйомністю до 3,5 тонни та причепи до них – віком до двох років;

мотоцикли, мопеди, мотоколяски та подібний, прирівняний до них транспорт – незалежно від року випуску.

Скасовано

фіксація результатів гальмівних випробувань на стенді;

фотографування вмісті СО, СН та димність у вихлопі;

друкування фото на звороті протоколу.

Ціни

для легкових і вантажних авто до 3,5 тон вартість зросте з 1050 до 1700 грн;

для автобусів та вантажівок понад 3,5 тон – з 1500 до 2300 грн;

для причепів і мотоциклів – зростання до 2300 грн залежно від категорії.

окремо подорожчає й послуга внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифіката техогляду) – з 300 до 500 грн.

Тахографи

перевірка й адаптація цифрових тахографів коштуватиме з 1200 до 1600 грн;

зчитування даних з карток водія зі 100 до 150 грн;

зчитування з самих тахографів з 250 до 300 грн.



Непроходження техогляду або його перенесення

штраф: від 340 грн за відсутність технічного обслуговування на першій зупинці до 17 тис. грн за повторне порушення.

позбавлення права керування: від 3 до 6 місяців.

адміністративний арешт: від 5 до 10 діб.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України спростувало інформацію, що шириться соцмережами, про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки в автомобілях.