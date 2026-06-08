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Митники посилюють контроль за ввезенням вживаних авто

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Митники посилюють контроль за ввезенням вживаних авто
З 8 червня Державна митна служба України запускає новий етап пілотного проєкту
фото з відкритих джерел

Держмитслужба з 8 червня ретельніше перевірятиме кожне друге ввезене вживане авто

Державна митна служба України з понеділка, 8 червня 2026 року, суттєво посилює правила гри на ринку імпорту вживаних автомобілів. Відомство дає старт новому масштабному етапу пілотного проєкту, який передбачає моніторинг та додаткову перевірку митних декларацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держмитслужбу.

Відтепер під жорсткий контроль контролерів потраплятиме близько 50% від усього обсягу оформлень – тобто фактично кожен другий вживаний автомобіль, який українці ввозять з-за кордону.

Новий етап посиленого митного моніторингу зачепить не всіх імпортерів, проте під удар потрапить наймасовіший сегмент ринку. Особливу увагу інспектори приділятимуть транспортним засобам, які вже були в експлуатації та ввозяться на територію України із застосуванням різноманітних пільгових умов торгівлі та тарифних преференцій (зокрема з країн Європейського Союзу).

У таких випадках митники проводитимуть поглиблений аудит, аби чітко встановити: чи справді конкретний імпортер має законні підстави для отримання пільгового режиму, і чи відповідає наданий пакет документів реальним технічним і комерційним даним автомобіля.

У Держмитслужбі наголошують, що процес відбору «підозрілих» автомобілів для додаткового контролю повністю позбавлений суб'єктивного людського чинника, що мінімізує корупційні ризики на митних постах.

Сортування та відбір митних декларацій здійснюватиметься в автоматичному режимі. Спеціалізована електронна система управління ризиками самостійно скануватиме кожну завантажену декларацію і на основі закладених математичних алгоритмів та індикаторів визначатиме, які саме транспортні засоби потребують детального документального чи фізичного інспектування.

Для пересічних покупців та професійних «гонщиків» це означає необхідність максимально ретельно й оперативно готувати повний пакет оригінальних документів, включаючи підтвердження оплат та витяги з іноземних реєстрів.

Запущений пілотний проєкт є довгостроковим: він діятиме з 8 червня до 31 грудня 2026 року. У Держмитслужбі розраховують, що цей механізм дозволить зробити ринок імпорту авто абсолютно прозорим та суттєво наповнить державний бюджет за рахунок ліквідації митних порушень.

Нагадаємо, український авторинок у травні зіткнувся із помітним зниженням темпів реалізації нових транспортних засобів. Фінансові та економічні чинники, разом із сезонним переформатуванням попиту, змусили багатьох потенційних покупців відкласти візити до автосалонів.

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Теги: автомобіль кордон

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